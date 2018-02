Bilionária, Galinha Pintadinha conquista novos mercados

Juliano Prado e Marcos Luporini com a famosa galinha que tem 14 bilhões de visualizações (foto: Ricardo Dettmer/Divulgacao )

– Uma ave desenhada com traços simples e colorida em um tom improvável para a espécie, o azul, tornou-se um dos principais casos de sucesso de licenciamento de produtos de um personagem brasileiro. Agora, a Galinha Pintadinha conseguiu atingir o maior número de vídeos, com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube. Já são 30, o que tirou a cantora Rihanna da posição de líder nesse quesito. O empurrão veio das músicas Coelhinho da Páscoa e Fui à Espanha.A Galinha Pintadinha foi criada há 11 anos pela Bromelia Produções, que tem como sócios Juliano Prado e Marcos Luporini, e uma estrutura enxuta com apenas 15 funcionários. Até agora, a personagem alcançou cerca de 14 bilhões de visualizações dos três canais oficiais em português e seis internacionais.Para se manter em crescimento, a produtora lançará ainda no primeiro semestre um espetáculo teatral em uma versão menor para ser apresentado em teatros menores, shoppings e escolas. A estreia do pocket show deve ser entre maio e junho. Além disso, a Bromelia Produções prepara a segunda temporada da série Galinha Pintadinha Mini, com estreia para o final deste ano. Neste momento, a produtora negocia a exibição em TV da nova série da Galinha Pintadinha Mini. Ao todo, são 26 episódios de 12 minutos cada.Além da novidade nos palcos, a produtora tem algumas ideias sobre a possibilidade de criar outras famílias de personagens, mas, por enquanto, o foco é na Galinha Pintadinha. Paralelamente, a produtora vem investindo em novidades ao longo dos anos. Foi assim com a criação de peças teatrais, produtos educativos e a série Galinha Pintadinha Mini, lançada mais recentemente, que tem personagens com um novo design. A estratégia é ter presença em várias plataformas, tanto no ambiente digital quando no físico.A personagem, que surgiu como um desenho em um canal no YouTube depois que Prado e Luporini precisaram mostrar o desenho para um cliente e não puderam fazer a reunião presencial, tem hoje cerca de 600 produtos em seu portfólio, de um total de 56 marcas licenciadas, tanto para Galinha Pintadinha quanto da Galinha Pintadinha Mini. São desde itens para cuidados pessoais a material escolar.Segundo dados mais recentes divulgados pela empresa, a marca está entre as 150 maiores do mundo em licenciamento, ocupando a 89ª posição, ao atingir o valor de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) em produtos vendidos no varejo. A Redibra é responsável pelo licenciamento. Atualmente, são 377 tipos diferentes de produtos, sendo 274 relacionados à Galinha Pintadinha e 103 à versão mini.Além do YouTube, a personagem tem um app próprio, com cerca de 40 milhões de downloads, e também está presente nas principais plataformas de video on demand (VoD) em vários países. Atualmente, a primeira temporada da Galinha Pintadinha Mini está sendo adaptada para inglês e espanhol. Na sequência, ela vai falar italiano, francês, alemão, japonês e mandarim.Fora do ambiente digital, a personagem já foi parar no teatro e até nos cinemas. Ainda no universo off-line, a Galinha já virou desde peça teatral até filme. As músicas do desenho foram traduzidas para o espanhol, inglês, francês, italiano e japonês. Além disso, vendeu por volta de 2,5 milhões de DVDs. Hoje, está no México, Colômbia, Peru e Chile.MARKETING Como no exterior a marca ainda não tem a mesma visibilidade obtida no Brasil, é preciso investir em algumas ações de marketing. Em dezembro passado, por exemplo, a Galinha Pintadinha inspirou a confecção de um balão de 300 quilos e 28 metros de altura, apresentado em San Martin de Las Piramides, no México.A marca passou ilesa pela crise. “No mundo on-line, nossos números de acessos só cresceram. Para se ter uma ideia, em 2016 a Galinha Pintadinha movimentou R$ 371 milhões em vendas de produtos no varejo e mantivemos um montante aproximado no ano passado”, diz Miguel Moreira, gerente da Bromelia Produções, que não fala sobre os números de 2017.Segundo ele, uma das explicações para a blindagem é o fato de a empresa oferecer uma diversificação dos produtos licenciados, além do investimento para criação de novos pontos de contato com a marca. “Em conjunto com nossos licenciados, desenvolvemos opções de produtos com preços mais competitivos para chegar ao consumidor”, completa o executivo.Participação no faturamento dos licenciamentos (por tipo de produto)Cuidados pessoais 29%Brinquedos 28%Alimentos 11%Festas 9%Vestuário/calçados/Cama, mesa e banho 8%Editorial/papelaria 8%Eletrônicos/decoração 7%Fonte: Empresa