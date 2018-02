EM ganha 1º Prêmio Nippon de Jornalismo com reportagens sobre a imigração japonesa

Marta Vieira e Gustavo Werneck receberam o prêmio das mãos de Kazuhiro Egawa, diretor da Nippon (foto: Carlos Marcelo/EM/D.A Press)

O Estado de Minas venceu nesta terça-feira o 1º Prêmio Nippon de Jornalismo, com a série de reportagens “Da terra ao aço". O trabalho, assinado pelos jornalistas Marta Vieira, Gustavo Werneck e Luiz Ribeiro (textos) e Tulio Santos (fotos), narra a história dos 110 anos da vinda dos primeiros japoneses para o Brasil e dos 60 anos de presença e do legado deixado pelos pioneiros no Vale do Aço, em Minas. Em 1908, o navio Kasato Maru ancorou no Porto de Santos e, desde então, os imigrantes do país oriental se destacam pela expressiva contribuição para a economia, na indústria, agricultura e infraestrutura no Brasil.

Em Minas, um destaque especial: dessa parceria comercial entre Brasil e Japão surgiu a Usiminas, um dos maiores complexos siderúrgicos das Américas. O 1º Prêmio Nippon de Jornalismo é promovido pelo grupo japonês Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), líder mundial em produção integrada de aço.

“A gente se sentiu muito honrada em fazer esta série, contar a história de pessoas que vieram do outro lado do mundo. É uma história que poucos mineiros conhecem”, afirma Gustavo Werneck. “Além do reconhecimento, a gente aprendeu muito na apuração: o encontro de duas culturas no interior de Minas”, completa Marta Vieira. O repórter Luiz Ribeiro também destaca o reconhecimento das reportagens, publicadas entre 14 e 16 de janeiro: "Honrado por ter contribuído neste trabalho, ao lado de colegas tão brilhantes e compromissados com o bom jornalismo”.

De acordo com diretor da NSSMC, Kazuhiro Egawa, a decisão dos jurados foi acertada. “A excelência do texto foi decisiva para a escolha”, diz Egawa. “O reconhecimento do 1 º Prêmio Nippon de Jornalismo, além de todo o simbolismo, é muito importante para o EM, porque é mais um sinal de que o caminho é a aposta em reportagens diferenciadas e aprofundadas, que ajudam a contar a história de Minas Gerais por meio de seus personagens”, destaca Carlos Marcelo, diretor de redação do EM.