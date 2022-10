Virada Cultural no Memorial Vale oferece 12 horas de atrações até domingo

A programação teve início à tarde com atrações para as famílias (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)



O Memorial Minas Vale preparou 12 horas de programação ininterrupta do "Boa noite, Memorial!" para apresentar o museu ao público. A virada cultural teve início neste sábado (08/10), às 13h, e segue até as 13 de domingo (09/10). No período, a organização espera que 5 mil pessoas participem das atividades no espaço interno e externo do museu, que fica localizado na Praça da Liberdade, na Região Centro-sul da capital.





Ao longo das 12 horas, vão se apresentar Júlia Tizumba, Brisa Marques, Ílvio Amarall, Maurício Canguçu, Quilombo de Ribeirão, Cia. de Dança Mimulus, Paige e Grupo Maria Cutia.

Cíntia Lopes com a pequena Violeta (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) A babá Cíntia Lopes levou a pequena violeta, que adorou as apresentações, e interagiu com os personagens que se apresentaram. "Gostei muito dos bichinhos dançando. Também foi muito boa a aprsentação do grupo Maria Cutia", afirmou.





"O Boa noite, Memorial! é o maior evento do ano realizado no espaço. O objetivo é promover "uma nova forma de olhar para o espaço cultural", informa o diretor do Memorial Minas Vale, Wagner Tameirão.

Na parte da tarde, a programação focou em atividades para a família, principalmente para jovens e crianças. À noite, a programação é mais festiva. O objetivo dsa virada cultural é ampliar o público do espaço, atraindo pessoas que ainda não conhecem o museu, oferecendo uma programação mais festiva. "Conseguimos alcançar nosso objetivo de ampliar o público, afirma.

O "Boa noite, Memorial!" foi realizado pela primeira vez em 2013, e chega à sétima edição este ano. Em seis edições, foram mais de 70 artistas que se apresentaram para um público de 10 mil pessoas. Wagner Tameirão que o evento foi criado há nove anos para apresentar ao público o Circuito Cultural Liberdade e fez tanto sucesso que entrou na programação anual.