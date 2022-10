A programação teve início com a apresentação do bloco Truck do Desejos (foto: Bares pela Democracia/Reprodução)



Treze estabelecimentos participam do Festival Bares pela Democracia em Belo Horizonte. Os bares participam desta primeira edição do evento, uma espécie de ensaio para o Carnaval, na rua Aarão Reis, 554, próximo ao viaduto Santa Tereza. O evento começou às 12h deste sábado (8/10) e segue até as 22h.

O duo Eleonra, formado por Violeo Lima e Flávia Ribeiro, fará show com repertório diversificado de rock, samba, baião e jazz. A programação terá ainda DJ Corazón com brasilidades, nova MPB, soul music e rock.

Para encerrar DJ Duelo de egos. Uma dupla formada por Paola Bracho e Petra Von Kant, que farão uma mistura de múscia e performance.