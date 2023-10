'Você está sendo usado pelo diabo', diz Nikolas Ferreira sobre pessoas LGBT

(foto: Reprodução/YouTube)

Durante podcast transmitido na última terça-feira (10), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) afirmou que pessoas LGBTQIA+ são ‘usadas pelo diabo’, relacionando-as com o vício em álcool. O parlamentar também criticou o cantor evangélico Kleber Lucas, que cantou na posse do presidente Lula, alegando que ele não deveriam ‘fazer parceria’ com uma pessoa que já esteve em um terreiro de umbanda.