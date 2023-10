Dia de Sair do Armário: 10 celebridades que se assumiram em 2023

1156

(foto: Instagram/Reprodução) O Coming Out Day — ou Dia de Sair do Ármario — é celebrado no dia 11 de outubro e tem como pauta a importância de ser aberto em relação à orientação sexual e identidade de gênero, destacando a aceitação, respeito e igualdade para todos.





Para celebrar a data, veja 10 celebridades que ‘sairam do ármario’ em 2023:

Ncuti Gatwa

Conhecido por interpretar Eric, um jovem gay, durante as quatro temporadas da série britânica Sex Education, Ncuti Gatwa se assumiu como queer em agosto esse ano, durante entrevista à revista Elle, contando sobre a experiência que teve ao encontrar uma mulher de Ruanda — sua terra natal — durante Parada do Orgulho LGBT+ em Manchester, Inglaterra:



“Vi uma mulher que se parecia com minha tia. Ficamos de mãos dadas, e ela me disse: 'Não sei realmente por que estou aqui. Só estou aqui'. Eu lhe disse: 'Querida, você não precisa saber. Não precisa mesmo. Você está aqui. Tenha orgulho de quem você é. Eu nunca tinha conhecido outra pessoa ruandesa queer antes. Achava que era o único no mundo."

Leandro Karnal

O historiador, professor e escritor gaúcho, Leandro Karnal, assumiu em janeiro seu casamento com o cantor Victor Fadul.





Apesar de estar em um relacionamento com outro homeme, Karnal afirma que prefere não definir sua sexualidade: “O rótulo é uma necessidade do observador, não minha”.

Noah Schnapp

O ator de 19 anos, conhecido principalmente por interpretar Will Byers na série Stranger Things, saiu do ármario publicamente em janeiro, por meio de um vídeo na plataforma TikTok.





“Quando finalmente contei a meus amigos e família que eu era gay depois de ficar no armário com medo por 18 anos, tudo o que eles disseram foi ‘nós sabemos’”, escreveu o ator.

Renata Sorrah

Em maio deste ano, a atriz de 76 anos se assumiu enquanto assistia ao espetáculo da atriz trans e ativista Renata Carvalho, que perguntou ao público quem ali era era bissexual e Sorrah levantou o braço.





Josh Kiszka

Josh Kiszka, o ‘frontman’ da banda de rock americana, Greta Van Fleet, revelou fazer parte da comunidade LGBT em junho deste ano, por meio de um post no Instagram, onde criticava os Projetos de Lei homofóbicos que estavam sendo propostos no estado americano do Tennessee.





“Essas questões estão localizadas especialmente próximas do meu coração já que estou em uma relação amorosa e de mesmo sexo com o meu parceiro há oito anos. Aqueles próximos de mim estão bem cientes, mas é importante para mim compartilhar ao público”, disse Josh.

Pedro Sampaio

O artista se declarou bissexual durante sua apresentação no festival Lollapalooza, em março deste ano.





Ao tocar a música ‘Toda forma de amor’, de Lulu Santos, discursou a favor da liberdade de amar, e, em seguida, mostrou no telão uma foto sua com as palavras ‘Pedro bissexual’.

Alison Brie

Conhecida principalmente por interpretar Annie na sitcom Community, Alison Brie estava participando de um vídeo da Buzzfeed, onde lia tweets de fãs. Em um dos tuítes, uma fã disse ser bissexual e Brie comentou que também era.

Rodrigo Simas

Em março, o ator revelou em entrevista ao jornal Extra que é bissexual.





Joe Locke

Estrela da série Heartstopper, — onde interpreta um personagem gay — Joe Locke disse à revista Teen Vogue que sabia que era gay quando tinha cerca de nove anos de idade e que era aberto sobre sua sexualidade desde os 12 anos.

Sufjan Stevens

Neste mês, Sufjan Stevens, conhecido por letras intimistas e emocionantes, se assumir como LGBT em uma postagem no Instagram, na qual dedicou seu novo álbum ‘Javelin’ ao seu falecido parceiro Evans Richardson.

“Ele era uma daquelas pessoas raras e lindas que você encontra apenas uma vez na vida: precioso, impecável e absolutamente excepcional em todos os sentidos”, escreveu Stevens.



* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.