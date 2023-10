IBGE inclui perguntas sobre identidade de gênero e orientação sexual em nova pesquisa

1156

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou nesta segunda-feira (9) o início da coleta das informações de sua Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, a PNDS, 2023.

De acordo com o órgão, o levantamento terá foco na saúde reprodutiva de mulheres e homens e na saúde e na nutrição na infância.

Também haverá perguntas sobre a identidade de gênero e a orientação sexual dos entrevistados com 18 anos ou mais. É a primeira vez que o instituto fará o questionamento.

"Essa informação é uma demanda da sociedade civil, a qual o IBGE ratifica a importância de sua captação", afirmou.

De acordo com o órgão, para garantir que os informantes "respondam confortavelmente sobre temas da pesquisa", mulheres serão entrevistadas por mulheres e homens por homens.

Nos próximos quatro meses, agentes de coleta visitarão aproximadamente 133 mil domicílios, distribuídos em mais de 2.500 municípios do Brasil. A divulgação dos primeiros resultados está prevista para ocorrer no quarto trimestre de 2024.

A pesquisa será amostral. Ou seja, entrevistará domicílios selecionados por métodos estatísticos para representar o país.

Haverá recortes para Brasil, unidades da federação e, em alguns indicadores, capitais. O trabalho será realizado pelo instituto em parceria com o Ministério da Saúde.

Esta é a quarta rodada da PNDS, que já teve edições nacionais em 1986, 1996 e 2006. Porém, não há dados comparáveis, disse o IBGE, já que essa é a primeira vez que o levantamento é realizado pelo instituto.

RESULTADOS DO CENSO 2022

Enquanto inicia a coleta da PNDS, o órgão prepara nova divulgação de resultados do Censo Demográfico 2022. Com base na contagem da população, o instituto publicará dados sobre idade e sexo dos brasileiros no dia 27 de outubro. São estatísticas de relevância para o desenho e o acompanhamento de políticas públicas em áreas como saúde, educação, mercado de trabalho e Previdência Social.

Essas informações também podem fornecer subsídios para a análise de mudanças no perfil demográfico da população ao longo do tempo. Especialistas esperam que os dados indiquem um processo de envelhecimento dos brasileiros.