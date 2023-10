Primeiro-ministro do Reino Unido é aplaudido por discurso anti-trans

1156

Sunak já foi acusado de transfobia outras vezes, sendo a mais recente em junho deste ano (foto: Thomas Coex/AFP) O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, compartilhou opiniões transfóbicas durante seu discurso na Conferência do Partido Conservador, que aconteceu na última quarta-feira (4). A plateia, predominantemente de direita, aplaudiu as falas do líder.





Sunak disse que o povo britânico está sendo ‘intimidado’ a acreditar que ‘as pessoas podem ser do sexo que quiserem’.

"Um homem é um homem e uma mulher é uma mulher, isso é apenas senso comum", disse o primeiro-ministro ao som de aplausos da plateia.





Essa não é a primeira vez que o líder ataca a comunidade trans , que já usou o assunto como piada para o entretenimento dos membros do partido conservador.





Além disso, durante um debate sobre a liderança do Partido Conservador em agosto de 2022, ele e Liz Truss, que atuou como primeira-ministra do Reino Unido de setembro a outubro de 2022, negaram que as mulheres trans sejam mulheres.





