Acusado de matar garota de programa trans é condenado a 21 anos de prisão

Aléssia Rodriguez e o réu Sávio Silva Monteiro Estevam (foto: Reprodução/Redes sociais) Sávio Silva Monteiro Estevam, acusado de matar asfixiada uma garota de programa trans, Aléssia Rodriguez, de 20 anos, em fevereiro de 2021, foi julgado na última terça-feira (3) e condenado a 21 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão.





O caso aconteceu no apartamento da vítima, que era dividido com uma amiga (que também era uma mulher trans), em Maceió, Alagoas. De acordo com os autos do processo, o réu teria combinado um programa com Aléssia por meio do Grindr, aplicativo de relacionamento.

Segundo o Ministério Público, Sávio teria oferecido o celular como garantia de pagamento pelo programa, no entanto, se recusou a entregar o aparelho, o que levou a uma discussão entre os dois. Durante o conflito, o acusado matou a garota de programa asfixiada.





Dados do Dossiê Assassinatos e Violências Contra Travestis e Transexuais Brasileiras, realizado em 2021 pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), mostram que o Brasil foi — pelo 13º ano consecutivo — o país onde mais pessoas trans foram assassinadas. 78% dos assassinatos foram contra profissionais do sexo, assim como Aléssia.