Conheça Maria Clara Spinelli, primeira protagonista trans na TV

Maria Clara Spinelli dá vida à Reneé no remake de 'Elas por Elas' (foto: Reprodução/Redes Sociais) Com a estreia de "Elas por Elas" na Globo nessa segunda-feira (25/9), a TV brasileira ganhou a primeira protagonista trans em uma novela. Maria Clara Spinelli dá vida a Renée na nova produção que ocupa a faixa deixada por “Amor Perfeito”. O elenco também conta com nomes de peso como Deborah Secco, Karine Teles, Késia, Isabel Teixeira, Mariana Santos e Thalita Carauta.





“Elas por Elas” é um remake da novela de mesmo nome exibida em 1982, e acompanha um grupo de sete amigas da juventude que se reencontram 25 anos depois de uma grande tragédia que afasta o grupo. O roteiro é assinado por Thereza Falcão e Alessandro Marson, que adaptaram a narrativa para os dias atuais, entre elas a presença de uma mulher negra e uma trans no círculo de amizade.

Quem é Reneé?

Elenco de 'Elas por Elas' (foto: Globo/Reprodução)



Reneé é a adaptação de Carmem (Maria Helena Dias) na versão original. Assim como na primeira versão, ela também se verá sozinha e responsável por cuidar da família. Mas as semelhanças acabam por aí. Reneé é a adaptação de Carmem (Maria Helena Dias) na versão original. Assim como na primeira versão, ela também se verá sozinha e responsável por cuidar da família. Mas as semelhanças acabam por aí.









Na versão atual, Reneé também é uma mulher trans, iniciando a novela como René, interpretado por Shi Menegat. Na fase adulta, a personagem é casada com Wagner (César Mello) e madrasta de Tony (Richard Abelha) e de Vic (Bia Santana). Ela administra a padaria da família com o marido.





Sua vida vira de cabeça para baixo quando Wagner a abandona com os enteados levando todo o dinheiro da família. Reneé é obrigada a fechar a padaria e morar de favor na casa da irmã, Érica (Monique Alfradique). Sua richa nesta adaptação é com o cunhado Edu (Luís Navarro), que desfere comentários preconceituosos contra ela.





“Fico muito feliz por Renée ter essa trajetória, com tantos conflitos, como é a nossa vida de verdade. A transgeneridade é também um ponto da história dela, mas em meio a tantos outros. Isso é revolucionário na dramaturgia”, declarou Spinelli ao jornal “O Globo”.

Busca por oportunidades

Não é a primeira vez que Maria Clara dá as caras na telinha. Seu primeiro trabalho para além do teatro foi no filme "Quanto Dura o Amor?", de 2010. Na TV, a atriz fez sua estreia em 2013, em "Salve Jorge", onde interpretava Anita, uma das vítimas do esquema e tráfico humano da novela.





Em 2016 fez parte do elenco da série "Supermax", e no ano seguinte retornou à TV em "A Força do Querer" dando vida à secretária Mira, amiga da vilã Irene (Débora Falabella). Também fez parte do elenco da série "Carcereiros", lançada em 2018. No mesmo ano, Spinelli desabafou nas redes sociais sobre a falta de oportunidades nas produções audiovisuais:





"Eu, Maria Clara Spinelli, atriz, estou sem trabalhar desde o final da novela 'A Força do Querer'. E, embora eu tenha um 'nome' no meio artístico e seja respeitada e premiada, também ninguém me dá emprego".