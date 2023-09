Associação lançará Estatuto da Pessoa Idosa em Braille e em áudio-livro

1156

RIAAM-Brasil disponibilizará kits com o Estatuto da Pessoa Idosa em Braille e em áudio-livro (foto: Fernanda Tubamoto/EM/D.A. Press)



A Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil (RIAAM-Brasil) lançará edições do Estatuto da Pessoa Idosa em novos formatos no próximo mês, quando se celebra o Dia Nacional da Pessoa Idosa (1/10). O Projeto Braille disponibilizará kits com um exemplar do estatuto em Braille – inédito no Brasil – e um pendrive com um áudio-livro do documento que completará 20 anos de existência em outubro.





De acordo com a presidente do RIAAM-Brasil, Maria Machado Cota, o projeto faz parte de um movimento de inclusão e acessibilidade que procura se fortalecer em todas as áreas da sociedade. “Fizemos essa proposta porque queremos levar o Estatuto da Pessoa Idosa a todos os públicos. O cego também envelhece, e se a gente envelhece com dificuldade, imagine só a pessoa cega?”, disse ela.









“O Braille é uma ferramenta essencial para a independência das pessoas com deficiência visual, mas muitas dessas pessoas não sabem ler em Braille, por isso também disponibilizaremos a versão em áudio-livro”, acrescentou Maria Machado.





A iniciativa é inédita no país – sendo registrada no 1º Ofício de Títulos e Documentos de Belo Horizonte – e está sendo idealizada e executada pela RIAAM-Brasil em parceria com uma equipe interdisciplinar de especialistas, com consultoria e assessoria de Edson Antonio Ambrosio, técnico em Informático e especialista em acessibilidade. Como pessoa com deficiência visual, também atua como monitor de Informática para este público.





O projeto está sendo divulgado entre entidades associadas à RIAAM-Brasil, órgãos do governo, redes de ensino públicas e demais instituições que farão parte do processo de parcerias nas ações de inclusão social da associação. Os primeiros kits serão entregues às bibliotecas do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Federal, além de institutos de cegos, como o São Rafael, em Belo Horizonte (MG), e o Benjamin Constant, no Rio de Janeiro (RJ).





Maria Machado também afirmou que novos formatos pensados com base na inclusão e na acessibilidade ainda serão desenvolvidos, mas que ainda é cedo para afirmar o que e como será feito. “Nós precisamos de recursos financeiros e de recursos humanos. Nós buscaremos ativamente outros grupos de idosos que ainda não são contemplados pelas políticas da pessoa idosa para trabalharmos com outras inclusões quando tivermos melhores condições de fazer isso”, explicou.





O Estatuto da Pessoa Idosa já não é mais encontrado em livrarias. A RIAAM-Brasil imprimiu recentemente cerca de 10 mil exemplares que são distribuídos gratuitamente a seus associados, colaboradores e parceiros.





Lançamento do kit

A cerimônia oficial de lançamento do Projeto Braille acontecerá no dia 4 de outubro deste ano, no Cine Theatro Brasil Vallourec, em Belo Horizonte.





“É importante que todos tenham conhecimento do Estatuto da Pessoa Idosa, afinal todo mundo um dia será idoso, e nós temos nossos direitos . Este trabalho é a nossa contribuição para um grupo especial de pessoas que não se beneficiam da lei, justamente por não terem acesso ao estatuto”, declara Maria Machado.





Além da apresentação do projeto e da entrega do kit, haverá uma programação cultural e artística ao longo do dia:

Coral 60+ da RIAAM-Brasil sob regência de Emanuelle Cardoso e a pianista Rize Lorentz;

Palestra do professor Valter Júnior, de Brasília (DF), que apresentará o Projeto Inclusivo João IX;

Participação de Ricardo Malta, professor da PUC-Minas em Educação Inclusiva, DJ e dançarino de Soul;

Apresentação do Projeto Aglomerô, do Aglomerado da Serra;

Apresentação do violeiro e luthier Malaquias da Viola, acompanhado da Orquestra de Violas e Grupo Águia de Cirandeiras de Minas de Contagem.