CCBB Educativo lança programa para ampliar acolhimento a públicos diversos

Programação de CCBB Educativo busca inclusão e acessibilidade (foto: CCBB BH/Divulgação)

O Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB BH) lançou o programa “Territórios e Saberes” por meio do CCBB Educativo, e começa com atividades na Semana da Acessibilidade para chamar a atenção para o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência (21/9).





O novo conjunto de atividades gratuitas guiará as atividades do CCBB pelo próximo ano e é um convite para que todos os públicos façam parte do espaço e ajudem a construir um ambiente cada vez mais acolhedor a partir da multiplicidade cultural, das experiências e das possibilidades que cada pessoa carrega.









Chindler ressalta que a equipe do CCBB Educativo encontrou respostas criando uma programação plural, permanente e gratuita, pensada para atender às diferentes necessidades dos visitantes. As novas ações incluem estações sensoriais, objetos táteis, atividades para pessoas autistas, pessoas cegas, surdas, além do acolhimento a bebês de colo e crianças de todas as idades. Confira, a seguir, as novidades:





Semana da Acessibilidade

Para celebrar e chamar atenção para o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, o CCBB Educativo está dedicando uma semana com ações que evidenciam a importância da acessibilidade cultural para uma sociedade mais igualitária. As próximas atividades serão realizadas nesta quinta e sexta-feira. Confira:





21 de setembro | Palestra sobre acessibilidade cultural

19h – Palestra “Acessibilidade Cultural - Conversando sobre Acessibilidade e Inclusão na arte”. Como favorecer uma experiência em arte mais significativa para Como favorecer uma experiência em arte mais significativa para pessoas com deficiência ? A partir deste questionamento, a atriz e intérprete de Libras, Dinalva Andrade, conversará sobre a importância de criar um ambiente inclusivo que valorize e respeite a diversidade. Também apresentará um panorama das ações em acessibilidade cultural desenvolvidas em Belo Horizonte nos últimos anos e apontará desafios que ainda precisam ser vencidos para uma cultura mais diversa e inclusiva.





22 de setembro | Visitas agendadas com instituições que atendem pessoas com deficiência





Studio Drift para tocar e sentir

Inspirados pela exposição “Studio Drift – Vida em Coisas”, o CCBB Educativo propõe um trajeto que desperta os múltiplos sentidos. “Objetos táteis, vestes sensoriais, experiências sonoras e olfativas são alguns dos recursos utilizados para instigar debates, ativar memórias e despertar novas percepções sobre o tema da mostra”, conta Daniela Chindler, que concebeu as atividades ao lado de João Saidler.





A partir das obras de Studio Drift, a equipe de arte-educação criou o “Mobiliário Sensível”, com objetos que exploram o repertório do visitante, buscando aproximar o espectador das peças expostas. As atividades possibilitam uma experiência em que o corpo, antes resumido à visualidade, desperta para outras e novas percepções.





Inspiradas nas obras Amplitude, Ego e Fragile Future, os objetos da série “Mobiliário Sensível” convidam os visitantes a experimentar, de maneira mais ativa, o conceito por trás de cada obra. Utilizando um autômato, o público poderá reproduzir o movimento da obra Amplitude.





Por meio de fios luminosos e maleáveis, podem ter uma nova percepção sobre a obra Fragile Future. Já a experiência de estar embaixo de uma rede de metal é inspirada na obra Ego, um balé tecnológico criado pelo Studio Drift.

Quando: segunda, quinta e sexta, 13h e 16h. Sábado, domingo e feriados, 11h e 15h

No Sling: nova visita mediada para bebês e cuidadores

Para proporcionar mais acolhimento no ambiente expositivo, o CCBB Educativo criou “No Sling”, uma nova modalidade de visita mediada pensada para bebês de colo e seus cuidadores. Realizada aos domingos, às 9h30, antes do Centro Cultural abrir para o público, a visita instiga os convidados a mergulharem no universo tecnológico do Studio Drift, ao mesmo tempo em que fomenta o desenvolvimento estético e poético através de narrativas, músicas e objetos relacionais. O CCBB Educativo emprestará um sling para cada bebê participante.

Quando: domingos, às 9h30.

Incrições devem ser feitas por formulário





Bate-papo sobre diversidade, tecnologia e natureza com Efe Godoy

“Tonar-se flor, uma conversa com Efe Godoy” inaugura a nova série de debates “Chá entre Nós” no dia 23 de setembro, às 10h30. Realizada pelo CCBB Educativo, a iniciativa convida representantes das causas feministas, indígenas, antirracistas e LGBTQIAPN para refletirem acerca dos desafios e caminhos possíveis para que a educação construa uma sociedade mais justa.





Fazendo referência à exposição “Studio Drift - Vida em Coisas” e ao livro “Futuro Ancestral”, de Ailton Krenak, o bate-papo vai abordar a relação do ser humano com a natureza a partir da pesquisa da artista visual transvestigenere Efe Godoy. Com um trabalho em torno do hibridismo, a artista vai traçar um paralelo com obras da exposição, como uma possibilidade de sonhar outros futuros.

Quando: sábado, 23/09, às 10h30.

Inscrições podem ser realizadas por formulário





Programação de setembro completa do CCBB Educativo

Laboratório de Práticas Criativas: No Rastro da Serpente





Em Cantos e Contos. O Futuro é Ancestral: Histórias para se Reconectar Quantas possibilidades de futuro podem surgir de uma tela em branco? Em seu livro “Futuro Ancestral”, Ailton Krenak defende que nós, humanos, acabamos nos distanciando da natureza e passamos a nos enxergar como se não fizéssemos parte dela. Da conexão entre Kreknak e Studio Drift, o CCBB Educativo apresenta o espetáculo de contação de histórias “O Futuro é Ancestral: Histórias para se Reconectar”. Em uma atmosfera onírica, os educadores apresentarão histórias da natureza utilizando a tecnologia e o espaço em branco como uma possibilidade de criação, onde a arte e a criatividade ganham cor e forma.

Quando: sábado, domingo e feriados - 14h e 16h.





Pequenas Mãos. Seres Luminosos





Pequeníssimas Mãos. Múltiplas Sensações





Livro vivo





Visita Mediada Cognitiva e Multissensorial





Visita Teatralizada





Visitas mediadas





Visita em Libras





Visitas agendadas para grupos





Serviço CCBB Belo Horizonte

Praça da Liberdade, 450 – Funcionários, Belo Horizonte – MG

Funcionamento – Quarta a segunda, das 10h às 22h.

Telefone: (31) 3431-9400

E-mail: ccbbbh@bb.com.br





Em referência à obra “Shylight” e ao trabalho do artista brasileiro Jaider Esbell, o CCBB Educativo convida adultos e crianças a imaginarem uma serpente de membranas móveis sobrevoando suas cabeças, como se estivessem a questionar as ações humanas na natureza. Miniaturas articuladas de papel que reproduzem as membranas em movimento de animais serão confeccionadas e, ao final, elas vão compor um móbile coletivo em formato de cobra que ficará instalado no teto da sala do Ateliê Educativo.: sábado, domingo e feriados - 12h e 17h.Se pudéssemos inventar um outro mundo, criando os bichos e as plantas que nele vivem, eles seriam iguais ou diferentes dos que conhecemos? Inspirados pelo Studio Drift e seu híbrido de tecnologia e natureza, o CCBB Educativo convida crianças a partir de três anos a construírem seres luminosos para seus próprios mundos imaginários.: sábado, domingo e feriados - 15h.Inspirado nos trabalhos artísticos de Hélio Oiticica, Ernesto Neto, Tunga e Lygia Clark, que têm o corpo do espectador como agente de ativação da obra, o CCBB Educativo propõe uma experiência estética para bebês de zero a dois anos. Na primeira fase do projeto, intitulada de “De volta para o ninho”, os bebês e seus pais serão convidados a explorarem “ninhos sensoriais" criados a partir de pequenos cubos feitos com bambolês, que ativam a sensorialidade por meio de texturas, aromas, linhas, fitas e sons. Uma proposta de imersão que ativará a percepção estética dos bebês colocando seus corpos em contato com o espaço e com objetos mediadores.: sábado, domingo e feriados - 11h e 11h30.: 10 crianças por sessão, acompanhadas por até dois responsáveis.Vamos ler juntos? A leitura compartilhada é um dos primeiros passos na formação de leitores. Nesta atividade, educadores realizam a leitura em voz alta de livros afinados com os conteúdos das exposições em cartaz. A ação é voltada para crianças e suas famílias. Para Studio Drift, serão abordadas temáticas como tecnologia, natureza e arte contemporânea. Alguns títulos são: “Abecedário de bichos brasileiros”, de Geraldo Valério; “Uma ilha lá longe”, Cora Rónai e Rui de Oliveira; “Espelho”, de Suzy Lee; entre outros.: sábado, domingo e feriados - 13h e 17h.Que tal conhecer a exposição utilizando outros sentidos que não apenas a visão? Horário de visitação para pessoas com transtorno do espectro autista e seus acompanhantes que explora memórias, sentidos e sensações. A visita tem duração de até 30 minutos e é realizada mediante agendamento prévio.: 17/09, às 9h30.Uma visita de 30min para o público em geral, mediante inscrição prévia por formulário Personagens que fizeram parte da memória de Belo Horizonte ou do prédio do CCBB viajam no tempo e chegam em 2023 para contar um pouco da história da cidade, da Praça da Liberdade e da arquitetura do edifício. Em uma inusitada imersão cênica, o visitante é convidado a acompanhar essa história percorrendo os espaços do prédio.: sábado, domingo e segunda – 18hQue tal visitar as exposições do CCBB acompanhado de um educador? Visitantes de todas as idades participam de uma visita mediada em grupo, sem necessidade de agendamento. Com duração de 1h, as visitas estimulam a troca, a investigação e a reflexão sobre as exposições.: quarta à segunda - 12h e 18hConheça as exposições do CCBB em Língua Brasileira de Sinais – Libras. Um intérprete de Libras ouvinte realiza visitas medidas em Libras nas exposições em cartaz. Com duração de 1h, as visitas estimulam a troca, a investigação e a reflexão sobre as exposições.: domingo e segunda - 15hAgende sua visita educativa conosco! Escolas públicas e privadas, ONGs e outras instituições dedicadas à educação e à integração social podem agendar visitas educativas às exposições. Com duração de 1h, as visitas educativas agendadas estimulam a troca, a investigação e a reflexão sobre as exposições.: segunda, quinta e sexta - 9h30, 10h30, 14h, 15h, 19h e 20h. Quarta - 9h30, 10h30, 19h.