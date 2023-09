Em evento da ONU, Alok apresentará música que fez com artistas indígenas

(foto: Mauro Pimentel/AFP)

O evento ‘SDGs in Brazil’, o maior encontro de sustentabilidade corporativa da rede brasileira do Pacto Global, acontecerá na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, na próxima quinta-feira (14). Durante a cerimônia, o DJ Alok apresentará música que fez com artistas indígenas.