Montes Claros realiza a 18ª Parada LGBTQIA+ no próximo domingo (17/9)

1156

18ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Montes Claros acontecerá no domingo (17/9) (foto: MMG/Divulgação) A 18ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Montes Claros, no Norte de Minas, será realizada no próximo domingo (17/9), com programação gratuita e aberta a toda a população. Com o slogan “Queremos políticas sociais para LGBTQIA : Direito não é favor!”, o evento está sendo organizado pelo Movimento LGBTQIAPN Dos Gerais (MMG), com apoio da Prefeitura de Montes Claros.





A comunidade ocupará o Parque Sagarana, localizado no bairro Jardim São Luiz, a partir das 13h. A programação oficial do evento vai das 15h às 23h e contará com dezenas de atrações, incluindo shows, performances de drag queens, DJs e grupos de dança.









Como parte de ações educativas, a OAB Diversidade promoverá capacitações sobre direitos e garantias da população LGBTQIAPN para servidores da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e para os conselheiros municipais lotados na Casa da Cidadania ao longo do dia.





Esta será a segunda edição da Parada de Montes Claros após a pandemia da COVID-19. “Em novembro do ano passado, celebramos na avenida Sanitária (Deputado Esteves Rodrigues) a 17ª edição da Parada LGBTQIA+, que reuniu mais de 20 mil pessoas nas ruas, após dois anos paralisados pela pandemia de COVID-19”, afirmou o presidente do Movimento LGBTQIAPN dos Gerais, José Cândido de Souza Filho, o Candinho.





O MMG

O Movimento LGBTQIAPN Dos Gerais funciona na Casa da Cidadania e tem como objetivo primordial favorecer o acolhimento, a inserção e a permanência da comunidade LGBTQIAPN em Montes Claros a partir da implementação de ações afirmativas e projetos relacionados aos seus direitos.





A entidade é responsável pela realização da Parada do Orgulho LGBTQIA da cidade ao Norte do estado e conta com atendimento direto pela Prefeitura de Montes Claros, que tem uma servidora para atender ao MGG com exclusividade.





Serviço

18ª Parada LGBTQIA de Montes Claros

Local: Parque Sagarana (Av. José Corrêa Machado, 1500 - Jardim São Luiz)

Data: Domingo, 17 de setembro de 2023

Horário: Concentração a partir das 13h; programação entre 15h e 23h