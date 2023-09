Unimontes anuncia retorno do seu vestibular, com 2.734 vagas

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimotes) vai retornar com seu vestibular próprio para o preenchimento de vagas nos seus cursos de graduação, que já têm as provas marcadas: 10 de dezembro. Serão preenchidas 2.734 vagas em 70 cursos para o inicio das aulas em 2024 (primeiro e segundo semestres).

Mantida pelo Governo do Estado, a Unimontes oferece ensino gratuito com cursos em seu campus-sede e em outras 11 unidades no Norte de Minas, no Noroeste do estado e no Vale do Jequitinhonha. Desde 2015 que a instituição havia suspendido seu processo seletivo tradicional, preenchendo todas as vagas em seus cursos de graduação por intermédio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Sistema de Seleção Unificada-Sisu/MEC.

O anúncio do retorno do vestibular próprio foi feito pelo reitor da Unimontes, professor Wagner de Paulo Santiago, em entrevista coletiva, nesta segunda-feira (11/9), juntamente com o vice-reitor, professor Dalton Caldeira Rocha; e a pró-reitora de Ensino da instituição, professora Ivana Ferrante Rebello.



O reitor explicou que a Unimontes decidiu pela volta do seu próprio vestibular em atendimento à demanda da comunidade, facilitando o acesso aos seus cursos. “A ideia é a universalização do acesso aos cursos de graduação, mas valorizando a região da sua área de abrangência. A instituição sempre foi conhecida como uma universidade de integração regional. E pretendemos fortalecer essa sua condição cada vez mais”, disse Santiago.

Por outro lado, ele informou que 80% das vagas dos cursos de graduação da universidade serão ocupadas por intermédio do seu vestibular próprio e 20% vão continuar sendo preenchidas por meio do Sistema Enem/Sisu/MEC.

A entidade estadual mantém seu sistema de reserva de vagas (50%), agora contemplando mais uma categoria: integrantes de comunidades quilombolas, atendidos juntamente com os egressos de escolas públicas, indígenas e negros (de baixa renda) e de portadores de deficiência, passarão a destinar um percentual de vagas para integrantes de comunidades quilombolas (de baixa renda)

Provas por áreas do conhecimento

Uma novidade anunciada pela direção na “volta” do seu vestibular próprio é que os candidatos aos processo seletivo serão submetidos a provas específicas (múltipla escolha), de acordo com os cursos conhecidos, por áreas de conhecimento: ciências biológicas e da saúde; ciências exatas e tecnológicas, ciências humanas e ciências sociais aplicadas.



Por outro lado, os inscritos a todos os cursos da instituição realizarão provas de redação, língua portuguesa, literatura brasileira, língua estrangeira, filosofia e sociologia.

Desta forma, os incritos aos cursos de ciências biológicas da saúde (como medicina, por exemplo) realizarão testes específicos de biologia e químicas e provas comuns a todos os candidatos (redação, portuguesa, literatura brasileira, língua estrangeira, filosofia e sociologia).



Os concorrentes à vaga nos cursos das demais áreas do conhecimento vão fazer as seguintes provas específicas: humanas (geografia e história), sociais aplicadas (história e matemática) e exatas e tecnológicas (matemática e física).

“O modelo de provas por áreas do conhecimento será adotado como forma de motivar os candidatos a fazer o vestibular”, afirmou Santiago.

Livros indicados

Os candidatos inscritos para o preenchimento de vagas em todos os cursos de graduação da Unimontes deverão fazer a leitura das obras literárias indicadas para o processo seletivo, que estão relacionadas com a temática “sertão”. Conforme anunciou a pró-reitora Ivana Ferrante Rebello, os livros indicados para o Processo Seletivo 01/2024 da Unimontes são: “Grande sertão: veredas”, de Guimarães Rosa; “Vidas secas”, de Graciliano Ramos; e “A hora da estrela”, de Clarice Lispector.

A Universidade Estadual de Montes Claros também anunciou como uma das novidades do seu vestibular tradicional a criação do curso de psicologia, de período integral, no campus-sede. Serão preenchidas 70 vagas em 2024 (35 vagas em cada semestre).

A Unimontes informou que inscrição para seu vestibular próprio terá um valor simbólico de R$ 10 e que os candidatos que não puderem pagar poderão solicitar o pedido de isenção da cobrança.

Período de inscrições

As inscrições para o vestibular da instituição estadual deverão ser feitas no período de 25 de setembro a 6 de outubro (candidatos da reserva de vagas) e de 9 de outubro a 3 de novembro (candidatos do sistema universal/ampla concorrência). As inscrições serão feitas pela internet, no site: www.coteps.unimontes.br.

As provas do processo seletivo (de múltipla escolha e redação) foram marcadas para o dia 10 de dezembro, com os cursos divididos em dois grupos: 8 às 12 horas (grupo 1) e das 15 às 19 horas (grupo 2). No grupo 1, serão preenchidas 1.329 vagas, e no grupo 2, 1.405 vagas.

A reitoria da Unimontes anunciou que as provas do vestibular próprio serão realizadas no campus-sede e nos demais campi da instituição, nos municípios de Almenara, Brasília de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária, Montes Claros, Paracatu, Pirapora, São Francisco, Salinas e Unaí.