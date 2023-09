Conheça cidade da Flórida que se autodeclara um 'santuário LGBTQIA+'

Em meio às leis anti-LGBTQIA+ propostas pelo governador republicano, Ron DeSantis, Lake Worth Beach, cidade localizada no Sul da Flórida, se solidificou como um 'santuário para pessoas LGBTQIA+' por meio de votação unanime realizada na última terça-feira (5), entre os comissários da cidade.

“A cidade de Lake Worth Beach deve ser considerada, agora e para sempre, um lugar seguro, um santuário, uma cidade acolhedora e solidária para que indivíduos LGBTQIA e suas famílias vivam em paz e conforto”, afirma a resolução.

Durante a votação, a prefeita de Lake Worth Beach, Betty Resch, reafirmou o compromisso de longa data com a aceitação de pessoas da comunidade:

“Lake Worth Beach é uma cidade vibrante e diversificada, com uma história orgulhosa de abraçar a comunidade gay. Hoje continuamos essa tradição, garantindo que nossa cidade continue sendo um lugar acolhedor para as pessoas LGBTQ”.

De acordo com um comunicado à imprensa do Conselho de Direitos Humanos do Condado de Palm Beach, moradores de Tallahassee, capital da Flórida, estão pressionando os representantes da cidade por uma declaração semelhante.