Minas está entre os estados com mais casos de lesbofobia em 2023

De janeiro a agosto, o Brasil já registrou 5.036 casos de lesbofobia, segundo o Painel de Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). As informações foram registardas a partir de denúncias feitas pelo Disque 100. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados que mais registraram violações contra lésbicas.

A maioria das denúncias foi registrada em junho, mês do Orgulho LGBTQIAP. Maus-tratos, exploração sexual e tráfico foram as violações com maior incidência. A faixa etária predominante das vítimas é entre 25 e 29 anos.