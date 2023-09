Victor Meyniel: Vítima de homofobia, ator levou 42 socos em 37 segundos

1156

Ator Victor Meyniel foi vítima de agressão no Rio de Janeiro (foto: (Reprodução/Redes sociais))

Novas imagens revelam que o ator Victor Meyniel , que foi espancado pelo estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre, no dia 2 de setembro, no Rio de Janeiro, levou 42 socos em apenas 37 segundos. Os registros, obtidos por câmeras de segurança de uma boate próxima da casa do agressor, foram divulgados pelo, no domingo (10/9). As gravação do circuito interno do prédio onde Yuri mora também foram analisadas para reconstituir a sequência de acontecimentos até a agressão.

O ator contou, em entrevista ao programa da TV Globo , que não conhecia Yuri antes e que foi convidado por ele para tomar um vinho na casa dele. De acordo com os relatos da vítima, o estudante de medicina teria começado a ficar agressivo quando a médica Karina de Assis Carvalho, com quem Yuri divide o apartamento, chegou ao local.

"Ela chegou por volta das 7h30 mais ou menos do plantão e ficou um clima completamente desconfortável. Ele ficou frio, completamente frio, distante. Eles começaram a se desentender entre eles, pois a porta estava destrancada e ele tinha aberto um vinho dela. Então eu comecei a me sentir nervoso, acuado e comecei a quebrar o gelo porque eu sou assim, eu tenho essa personalidade", disse Victor.

Em depoimento à polícia, Karina afirmou que o ator entrou no quarto dela sem permissão e que ele teve um comportamento "debochado". Victor, no entanto, nega. "Bati na porta, oferecia um prato de comida a ela, conversei com ela. Perguntei do signo dela, brincando. Quando ele subiu, ele já numa agressividade, nossa, bizarra! Me colocou para fora do apartamento. Me expulsou, e me empurrou, eu caí, eu caí no corredor e eu comecei a ficar tentando entender na minha cabeça o porquê daquela situação, daquele ato agressivo. Não rolou nenhum tipo de conversa comigo de que eu estava sendo na visão deles inconveniente, jamais", conta o ator.

As imagens mostram que Victor e Yuri discutiram no andar do apartamento. Na sequência, o estudante empurrou o ator — que bateu a cabeça no vidro do elevador. Quando chegaram ao térreo, eles continuaram com a discussão, até que Yuri começa a espancar Victor. O porteiro que estava próximo assiste a agressão e só vai até a vítima dois minutos depois.

"Momento que eu falo indignado completamente, frustrado e com raiva, perguntando porque que ele tinha feito aquilo, se ele não era assumido. Ele 'viadinho é você, eu não sou'", relata Victor sobre o estopim das agressões que sofreu.

Em uma nota divulgada nas redes sociais, o advogado do ator, Ricardo Brajterman, contou que Victor foi vítima de homofobia. O crime já foi denunciado à polícia e a defesa também pede o indiciamento do porteiro do prédio, que não prestou socorro a Victor. O agressor vai responder por lesão corporal e injúria por preconceito, por ter proferido xingamentos homofóbicos ao artista. Se condenado, ele pode chegar a cumprir de dois a cinco anos de prisão.

A defesa de Yuri afirmou, em comunicado, que “há nos autos do processo exame de corpo de delito realizado por perito oficial que prova que as lesões não geraram incapacidade, perigo de vida ou debilidade permanente”.