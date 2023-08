Miss Gay Brasil 2023 acontece neste sábado (19/8); conheça as candidatas

1156

O Miss Brasil Gay é conhecido internacionalmente e é registrado como patrimônio imaterial de Juiz de Fora (foto: Miss Brasil Gay/Divulgação)



O concurso Miss Brasil Gay 2023 acontece neste sábado (19/8) em Juiz de Fora (MG). Com grandes mudanças no regulamento deste ano, a disputa, conhecida internacionalmente e registrada como patrimônio imaterial do município, contará com 27 candidatas transformistas, que representarão os 26 estados do país e o Distrito Federal.





O evento foi criado em Juiz de Fora pelo cabeleireiro Francisco Mota no ano de 1976. Este ano, o concurso pode gerar um impacto econômico na cidade de cerca de R$ 7,5 milhões na cidade com investimento de R$ 500 mil, segundo a organização.









Além da uma apresentação de humor com Suzy Brasil, sobem ao palco para performances nomes de expressão da cena drag: Hellen Marques, Radha Vasconcellos, Alexia Twister, Sayuri Heiwa, Regine de Mônaco e Titiago. O grupo Ballroom Kunt JF também se apresenta.

Veja as 27 participantes:

Ver galeria . 27 Fotos Representante do estado do Acre (foto: Miss Brasil Gay 2023/Divulgação )





Regras do concurso

A competição entre 27 candidatas, sendo 26 de estados brasileiros e uma do Distrito Federal, estabelece que concorrentes devem ser do sexo masculino, não podendo ser travestis ou transgênero. As intervenções cirúrgicas estéticas com prótese (seios e glúteos) são proibidas.





A Miss Gay Brasil Oficial Júri Popular será nomeada pelo público por meio da votação no site do Zine Cultural, até o dia 18 de agosto, às 12h. A vencedora, além de receber no dia do concurso o troféu Miss Brasil Gay Júri Popular, receberá 1 ponto que se soma a votação para levar a candidata às 10 semifinalistas (Top 10). Já no top 5, os pontos serão zerados e as candidatas serão novamente avaliadas pelos jurados incluindo também a etapa de oratória. Nessa nova etapa de votação, será eleita a Miss Brasil Gay 2023.

Mudanças no regulamento

André Pavam, diretor artístico e coordenador nacional do concurso, contou que o Miss Brasil Gay 2023 teve mudanças significativas em seu regulamento visando aumentar a representatividade das candidatas.





Além da avaliação da beleza, também será levado em consideração o conteúdo e a personalidade das participantes. Na etapa final, as cinco candidatas selecionadas deverão responder a uma pergunta formulada pela organização, sendo a resposta crucial para a decisão dos jurados.





Outra novidade é a mudança no desfile das candidatas. Pavam explicou que a proposta é romper com a rigidez tradicional, valorizando a desenvoltura e o carisma de cada concorrente.

Serviço

Ingressos ainda podem ser adquiridos no site do Miss Brasil Gay e no Zine Cultural, na Praça Menelick de Carvalho, 150, Bairro Santa Helena, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. WhatsApp: (32) 99800-8403.