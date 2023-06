Miss Brasil Gay 2023: oratória decisiva e mudanças no regulamento

677

Miss Brasil Gay 2022: novidade é a mudança no desfile das candidatas (foto: Reprodução redes sociais ) Juiz de Fora, na Zona da Mata, vai receber em agosto a edição de 2023 do Miss Brasil Gay, com mudanças significativas em seu regulamento. Essas alterações foram anunciadas durante uma coletiva de imprensa realizada na última terça-feira (6/6), com a presença de autoridades e representantes do evento.









Leia: Vídeo: homem invade palco e quebra coroa de Miss Gay após o marido perder André Pavam, diretor artístico e coordenador nacional do concurso, informou que as novas regras visam aumentar a representatividade das candidatas. Além da avaliação da beleza, também será levado em consideração o conteúdo e a personalidade das participantes. Na etapa final, as cinco candidatas selecionadas deverão responder a uma pergunta formulada pela organização, sendo a resposta crucial para a decisão dos jurados.





Outra novidade é a mudança no desfile das candidatas. Pavam explicou que a proposta é romper com a rigidez tradicional, valorizando a desenvoltura e o carisma de cada concorrente. Estiveram presentes também na coletiva o organizador do evento, Michel Brucce, a atual miss Letícia Valentinni, representantes da Prefeitura, da Funalfa e a deputada federal Ana Pimentel (PT).





A organização estima um orçamento de mais de R$ 500 mil para a realização do concurso, e prevê que as novas ações de incentivo ao turismo gerem um impacto econômico de cerca de R$ 7,5 milhões na cidade.





A seleção das representantes estaduais se encerra nesta terça-feira, com a escolha da Miss São Paulo Gay. Ela se juntará às vencedoras dos outros estados, definidas em eventos realizados desde setembro do ano passado. No Miss Brasil Gay, as 10 candidatas com as maiores pontuações avançam para a semifinal, de onde sairão cinco finalistas. Nessa etapa, além dos jurados, haverá pontuação do júri popular e da organização.





A grande final contará com a inovação desta edição: perguntas sorteadas e formuladas pela organização para cada finalista. As respostas serão analisadas pelos jurados, que elegerão a vencedora, eliminando assim a possibilidade de empate.