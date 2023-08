Turistas no Miss Brasil Gay em JF podem ganhar 50% de desconto em passagens

1156

Miss Brasil Gay acontece em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, em 19 de agosto (foto: Reprodução) O público que irá participar da 41ª edição do Miss Brasil Gay em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, em 19 de agosto, poderá ter 50% de desconto nas passagens de ônibus compradas com ao menos 10 dias de antecedência ao evento. A promoção limitada é uma oferta da empresa Guanabara (antiga Util).









O concurso elege este ano o mais belo transformista do país e tem como destaque mudanças nos quesitos de avaliação das candidatas e o retorno como apresentador de um destaque nacional na cena drag: Ikaro Kadoshi. Esta edição conta ainda com o show de Lexa, pela primeira vez na cidade. A atual Miss Brasil Gay, Letícia Valentinni, eleita no ano passado, fará a passagem da faixa à vencedora.



Conhecido internacionalmente, o Miss Brasil Gay é registrado como patrimônio imaterial do município desde 2007 e, este ano, pode gerar um impacto econômico de cerca de R$ 7,5 milhões na cidade, segundo a organização.





Atrações e performances

Além dos desfiles das candidatas, em trajes típicos e de gala, o Miss Brasil Gay 2023 recebe a cantora Lexa para o show principal com a turnê Magnéticah. A abertura terá apresentação da drag Helenna Borgys, vencedora do reality Caravana das Drags.





Além da uma apresentação de humor com Suzy Brasil, sobem ao palco para performances nomes de expressão da cena drag: Hellen Marques, Radha Vasconcellos, Alexia Twister, Sayuri Heiwa, Regine de Mônaco e Titiago. O grupo Ballroom Kunt JF também se apresenta.





Ingressos podem ser adquiridos no site do Miss Brasil Gay e no Zine Cultural, na Praça Menelick de Carvalho, 150, Bairro Santa Helena, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. WhatsApp: (32) 99800-8403.





Regras do concurso

A competição entre 27 candidatas, sendo 26 de estados brasileiros e uma do Distrito Federal, estabelece que concorrentes devem ser do sexo masculino, não podendo ser travestis ou transexuais. As intervenções cirúrgicas estéticas com prótese (seios e glúteos) são proibidas.