Com line-up formado por atrações de diferentes gêneros, como sertanejo, pagode e funk, o festival já ultrapassou a marca de 67 edições realizadas em várias cidades brasileiras. A abertura, hoje, ficará sob o comando do DJ Zé Colmeia e dos sertanejos Diego & Victor Hugo, entre outros. Na quinta (10/8), DJ LH, Daniel Faria, Kamaizar e Hugo & Guilherme sobem ao palco. E na sexta-feira (11/8), as principais atrações são MC Ryan SP e Molejo. A dupla Maiara & Maraisa vai embalar o público no sábado (12/8) e, no Dia dos Pais, Djonga, MC Hariel e Tierry encerram a festa. Neste dia, haverá ação solidária e quem quiser participar basta doar 1kg de alimento não perecível na entrada do evento. Os alimentos arrecadados serão destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mais informações e programação completa no Instagram do festival (@brazilianfestshowoficial).