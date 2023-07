'Deus nos ama como somos', diz papa Francisco a jovem trans

1156

Papa Francisco tem um podcast voltado para o público jovem (foto: (SIMONE RISOLUTI / VATICAN MEDIA / AFP))

Durante a participação em um podcast do Vaticano nesta terça-feira (25/7), o Papa Francisco disse a um jovem trans que "Deus nos ama assim como somos". O pontífice estava respondendo perguntas enviadas via áudio por jovens, entre eles, Giona, um jovem italiano de 20 anos que disse estar "dividido pela dicotomia entre a fé católica e a identidade transgênero".

"Cultivar uma fé que sentisse ser verdadeiramente minha me ajudou a me aceitar no meu corpo com deficiência, atípico, a não me sentir nunca verdadeiramente só, nem mesmo nas dificuldades, porque sei que quem me conhece desde sempre jamais me entregaria uma cruz pesada demais para os meus ombros", disse ele no áudio.

"Quando tomei consciência de ser uma pessoa trans, teria preferido muito não acreditar. E aquele corpo maravilhoso e perfeito que é obra Dele? Me sentia arrasado pela dicotomia entre a fé e a identidade transgênero, braços do mesmo corpo, o meu", adicionou.

As informações e transcrições do áudio são do portal italiano Tgcom24 .

Ao escutar o áudio, Francisco declarou que "Deus nos ama como somos”. "O Senhor sempre caminha conosco, sempre. O Senhor não tem desgosto por nenhum de nós. Mesmo nos casos em que somos pecadores, ele se aproxima para nos ajudar. O Senhor não tem desgosto pelas nossas realidades, nos ama como somos. E esse é o amor louco de Deus", disse o papa ao responder o questionamento do jovem incentivando-o em outro trecho a não desistir e seguir em frente.

O responsável pelo Popecast é o site oficial de notícias Vatican News , e segundo o portal, os jovens não sabiam inicialmente que seus áudios seriam ouvidos pelo Papa. O episódio teria sido pensado com o intuito de convidar os jovens a participar da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), marcada para acontecer entre os dias 1º e 6 de agosto, em Lisboa.