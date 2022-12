Garoto se emociona ao ver Papai Noel preto: 'Tem a minha cor'

A publicação conta com mais de 5,1 milhões de visualizações no perfil da influenciadora Lorefius (foto: Reprodução Tiktok)

A publicação conta com mais de 5,1 milhões de visualizações no perfil da influenciadora Lorefius no Tiktok.

“Ele se achou até VIP, adorei, é muito necessário isso. Meu filho também ia amar”, comentou uma seguidora no vídeo.

“Meu olho encheu de lágrimas”, escreveu outro perfil. Vários usuários comentaram como o vídeo é “fofo” e “emocionante”.

Um garoto se emocionou ao encontrar um homem preto vestido de Papai Noel em um shopping de Salvador (BA) para tirar fotos com crianças. “Ele tem a minha cor!”, disse o menino olhando na direção do ‘’bom velhinho”.