Manifestantes de extrema-direita interrompem festival do Orgulho na Geórgia

(foto: Reprodução/Redes sociais)

Cerca de 2 mil manifestantes de extrema-direita invadiram a Parada do Orgulho LGBT+ que aconteceu no último sábado (8), em Tbilisi, capital da Géorgia. Os invasores, que carregavam bandeiras do país e símbolos religiosos, foram filmados brigando com a polícia, queimando banners e invadindo o palco, o que forçou o cancelamento do evento.