André Valadão: 'Repudio qualquer ataque a pessoas por orientação sexual'

Após ser alvo de críticas neste domingo (9/7), durante a 24ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ em Belo Horizonte, o pastor da Igreja Batista da Lagoinha André Valadão se pronunciou e negou ser homofóbico. Nas últimas semanas, Valadão publicou vários vídeos nas redes sociais com falas agressivas contra o público LGBTQIAPN .

Por meio de sua assessoria, André Valadão disse que não incentivou a violência contra o público homossexual. “Que bem fique claro: repudio qualquer ataque e uso ou incitação de violência física ou verbal a pessoas por conta da orientação sexual. Sou contra qualquer crime de ódio e sei que, como Jesus, os cristãos devem acolher a todos”, disse o pastor.

Em uma live, intitulada ‘Teoria da Conspiração’, realizada pela Igreja da Lagoinha no último domingo (2/7), em Orlando, nos Estados Unidos, Valadão sugeriu que fiéis matassem pessoas da população LGBTQIAPN . “Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer: Pode parar, reseta! Mas Deus fala que não pode mais”, disse Valadão. “Ele diz ‘já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso’, agora tá com vocês”. O pastor retoma a frase, incitando diretamente os fiéis: “Não entendeu o que eu disse? Agora, tá com vocês! Deus deixou o trabalho sujo para nós”.