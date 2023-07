Defensoria pede que Igarapé revogue lei que veta debates LGBTQIA+

1156

(foto: Prefeitura de Igarapé/Divulgação) A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) divulgou no fim do último mês uma recomendação à Prefeitura e à Câmara Municipal de Igarapé, município localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pedindo a revogação da Lei 1.708/2015, que veda a implantação da ‘ideologia de gênero’ nos estabelecimentos de ensino.

Segundo a DPMG, a lei configura-se como inconstitucional, já que aborda temas que dizem respeito ao governo federal. Além disso, contraria a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal 9.394/1996) e também do Plano Estadual de Educação de Minas Gerais (Lei Estadual 23.197/2018).





De acordo com documento, os municípios devem promover ações para garantir a permanência e a frequência dos estudantes nas escolas, adotando medidas de inclusão. Por isso, defende-se que é obrigação estatal combater a evasão, especialmente quanto a estudantes vulneráveis e alvos de discriminação.









Afinal, o que é ideologia de gênero?

No Brasil, o termo ficou famoso após o Ministério da Educação (MEC) buscar a inclusão da educação sexual, para combater às discriminações e promover a diversidade de gênero e orientações sexuais no Plano Nacional de Educação (PNE), em 2014. Tal projeto foi recebido com grande descontentamento por grupos conservadores, que acreditavam que tais pautas não eram adequadas ao ambiente escolar.

O PNE acabou por ser aprovado sem fazer menção a gênero e orientação sexual.

