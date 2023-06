Evento na ALMG homenageia Orgulho LGBTQIAP+ nesta segunda

1156

Reunião Especial acontecerá nesta segunda-feira (26/6) na ALMG (foto: Comunicação Bella Gonçalves/Reprodução)



Nesta segunda-feira (26/6), a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) celebrará o Dia do Orgulho LGBTQIAP+, comemorado internacionalmente em 28 de junho. A Reunião Especial foi proposta pela deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) e contará com homenagem a Soraya Menezes, referência histórica da diversidade no estado.





Durante o evento, marcado para as 19h, também será anunciado o lançamento da Frente Parlamentar pela Cidadania e Direitos LGBT, composta por 15 deputadas e deputados do bloco de oposição Democracia e Luta. A Frente será mista e contará com a participação de representantes de movimentos sociais, de entidades civis e do poder municipal.





De acordo com a deputada, a homenagem a Soraya Menezes, que é lésbica, pedagoga, sindicalista e idealizadora da primeira Parada do Orgulho de Minas Gerais simboliza o orgulho pela diversidade mineira.





“É emocionante que uma mulher ‘sapatão’ seja homenageada no plenário da Assembleia . Quem conhece a luta LGBT no nosso estado seguramente já ouviu falar de Soraya Menezes. Ela é uma referência histórica e simboliza o orgulho pela nossa diversidade”, afirma.