Vereador mineiro diz que 'homossexual não é exemplo de família'

O vereador Evandro Anacleto (Agir), de São Joaquim de Bicas (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte, fez declarações LGBTfóbicas em sessão plenária da Câmara Municipal no dia 30 de maio, ao comentar sobre uma palestra realizada em uma escola estadual para o Dia Internacional da Luta Contra a Homofobia. Em suas falas, o político afirmou que “homossexual não é exemplo de família” e que “se todo mundo virar homossexual, vamos entrar em extinção”.





“Eles querem colocar o homossexual como exemplo. O homossexual pode ser exemplo de um bom professor, de um bom motorista, de um piloto de avião, o que seja. Agora, exemplo de família não é não. Peço desculpas se alguém achar que eu estou errado, mas essa é minha opinião. O certo para mim é homem e mulher. É a biologia do ser humano. O ser humano precisa reproduzir para continuar na Terra. Porque se todo mundo virar homossexual vamos acabar entrando em extinção”, disse ele.





Palestra sobre diversidade





"A escola tem que respeitar a todos, porque, se houve um desrespeito à drag queen na palestra, houve um desrespeito a esse aluno também. Ele foi conduzido à delegacia, olha a seriedade do assunto. Agora, estão montando uma comissão para expulsar o aluno da escola, porque ele fez o gesto. Devemos olhar mais a questão da educação, ou tentar ajudar mais a Secretaria de Educação. Não estou aqui julgando nenhuma classe, mas eu acho que isso não é inclusão social. Isso está fazendo o menino tomar mais raiva da escola e dos professores”, relatou Pompéu.





Anacleto reforçou que a ação do aluno foi desrespeitosa e que se compromete a acompanhar de perto o caso, mas afirmou que a cidade possui um perfil conservador e que não aceitaria a “ideologia LGBT” forçadamente.





"A gente não vai aceitar esse LGBT chegar e empurrar a ideologia. A gente vai respeitar eles? Vamos. Mas eles também têm que respeitar nosso posicionamento conservador. A nossa cidade é conservadora. Eles têm que saber chegar e passar a palestra deles. Não vamos aceitar oprimir”, afirmou ele.





Em outra ocasião, publicada em seu perfil do Instagram, o vereador também comentou sobre a palestra, afirmando que a temática é necessária, mas que a abordagem não foi a ideal.





“A escola é de responsabilidade do estado, então nem se a Eunice [Aparecida Saraiva Maia, secretária municipal de Educação] quisesse, daria para interferir. Quero deixar claro que não é o tema em si [a ser criticado], mas a forma com que foi abordado. A questão tem que ser, sim, abordada pela escola, mas eu acredito que [deva ser feita] de uma forma mais sutil e menos agressiva”, explica ele no vídeo.





“Essa questão de ter um… não sei nem falar a palavra. Drag queen? Sei lá, um homem vestido de mulher na escola dando a palestra. Acho que forçou um pouquinho”, completou.





A reportagem do DiversEM entrou em contato com o vereador Evandro Anacleto, que afirmou que sua fala não descumpre o artigo 20 da Lei N°7.716/1989, que diz respeito da prática, indução ou incitação da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Segundo o político, foi imputada a ele "uma narrativa exagerada e isolada do assunto em questão”.