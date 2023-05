Uberaba é a 1ª de Minas a aderir à Rede de Cidades Antirracistas

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, é maior cidade da região sul do Triângulo Mineiro (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Uberaba, no Triângulo Mineiro, é o primeiro município de Minas Gerais a aderir à Rede de Cidades Antirracistas, conhecida, tecnicamente, como Pacto de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial. O pacto foi elaborado pela Secretaria de Governo e Integridade Pública do Rio de Janeiro, por meio da Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial (Cepir), em 20 de junho do ano passado.



A Prefeitura de Uberaba destacou, por meio de nota que, o pacto, na prática, cria uma rede global de cidades antirracistas.



“O grupo, que será presidido pela capital fluminense até fevereiro de 2024, tem quatro diretrizes: governança integrada e desenvolvimento territorial; educação, pesquisa, desenvolvimento e inovação; combate às desigualdades étnico e raciais e ao preconceito; e patrimônio cultural e direito à cidade”, complementou a Prefeitura de Uberaba.

A adesão à Rede de Cidades Antirracistas, ainda conforme a prefeitura, reforça as ações em curso, conforme o atual Plano de Governo, voltadas à construção de uma Uberaba Antirracista. Nessa relação, estão o Mapeamento Étnico Racial da População Negra da cidade; o Projeto Terreiro Legal, que já beneficiou mais de 50 organizações religiosas de Matriz Africana do município, e ações de formação, diálogos e rodas de conversas nas escolas municipais e estaduais, em empresas e na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).



"Quanto mais fortalecermos a Rede, mais rapidamente o antirracismo se tornará um método de ação”, afirmou a prefeita Elisa Araújo (Solidariedade).