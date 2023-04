Influencer trans dá indícios de que fará 'destransição' de gênero

Catty Laras volta de hiato da internet para anunciar que recebeu um chamado de Deus (foto: Redes Sociais/Reprodução)



A influenciadora digital Catty Lares, que se identificava como uma mulher transgênero, apagou o conteúdo de seu perfil nas redes sociais após fazer uma publicação contando que se converteu ao cristianismo. No vídeo, ela também deu a entender que vai abandonar o processo de transição de gênero.





"Voltei 18/04/2023. Hoje venho confessar publicamente o meu amor por Jesus. Te amo, Deus. Quem, pois, me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10:32-33", escreveu na legenda do vídeo.









"Estou gravando agora esse vídeo para vocês, depois de quase três meses fora da internet. No dia 14 de fevereiro eu tive um encontro com Deus. Eu não estava em casa, com a minha mãe presente, eu estava na casa de uma amiga, e nessa noite Deus me tocou como um pai que falava: que horas você vai voltar para casa? E ali eu parei e Deus abriu minha mente e pude me corrigir. Naquele momento, parei e falei: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu não quero isso na minha vida. Preciso correr para Deus", justificou.





Nas redes sociais, internautas questionam o impacto da religião na vida de pessoas trans. “Deixar de ser quem é para ser infeliz? Deus não quer isso, sinto muito”, comentou um perfil do Instagram.

Apesar do estranhamento do público que consumia o conteúdo produzido por Catty Lares, perfis de pessoas cristãs também inundaram a seção de comentários do vídeo incentivando uma destransição. "As pessoas apoiam e aplaudem quando uma pessoa sai do 'armário', mas não aceitam quando a mesma pessoa decide mudar de vida? [...] Não conheço esse jovem que decidiu destransicionar, mas que o nosso bom Deus lhe acompanhe nessa jornada! É necessário 'perder a vida' para seguir Jesus, e te afirmo com toda a certeza que vale a pena", escreveu um homem.

No Twitter , usuários lamentam a suposta destransição da influenciadora, associando a ação da Igreja a comportamentos preconceituosos.

Espero que a Cattylares n abandone a transição pq entrou pra igreja, ngm deveria abandonar sua identidade por sua religiosidade. %u2014 vitta dias %u2728 (@vittadiass) April 19, 2023

não encontrou apoio na comunidade, NEM NA IGREJA, porque se igreja desse apoio, ele não precisaria retirar silicone, destransicionar, nem nada. Seria quem é e pronto. Não encontrou subsídios sociais para sobreviver, porque + %u2014 The Mary Konna (@bee40tona) April 20, 2023

Sinceramente tenho muita pena dessas trans que são ligadas à essas igrejas e religiões que condenam a sua existência. Eles não te aceitam meu amor, na primeira oportunidade vão dizer isso aí. Catty Lares fez um testemunho no insta e fiquei até com medo dela dizer ser ex trans pic.twitter.com/XWx4n1ARId %u2014 Glenda Almeida %uD83D%uDDA4 (@AGlendalmeida) April 19, 2023

Acabei de ver no insta que uma das influenciadoras mais conhecidas do Ceará, Catty Lares, foi convertida e tá passando por destransição.



Acho muito triste essa galera da igreja que se aproveitam da fragilidade de alguém e vão pra cima igual urubus. %u2014 jeanzin do 085 (@jeanvsc_) April 20, 2023





O caso também levantou críticas dentro da própria comunidade LGBTQIAP+. “Essa história da Catty Lares só reforça a comunidade a refletir mais a forma que estamos servindo como rede de apoio. Pessoas, principalmente trans e travestis não têm suporte, não recebem amor, acolhimento. E infelizmente a igreja vende uma felicidade ilusória enquanto mata quem somos de verdade”, disse outro.