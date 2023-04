Austrália pode ser um dos primeiros países a eliminar transmissão do HIV

Os resultados da pesquisa mostram que mais investimentos no tratamento do HIV são a chave para a sua eliminação (foto: Pixabay/Reprodução) Os resultados de um estudo publicado no Lancet HIV , plataforma dedicada a divulgação de pesquisas sobre o tema, indicam que os esforços da Austrália poderiam torná-lo um dos primeiros países a eliminar as transmissões do HIV.





Segundo o estudo, que foi conduzido pela Univesidade de New South Wales, as infecções pelo HIV diminuíram 66% entre 2010 e 2019, enquanto houve um aumento de 27% no número de pessoas com acesso a tratamento eficaz contra o vírus.





A pesquisa também evidenciou a importância da Profilaxia Pré-Exposição, também conhecido como PrEp, considerando-a um dos principais motivos para a diminuição das transmissões.





O estudo também endossou a estratégia de saúde pública de “Tratamento para Todas as Pessoas como Prevenção”, afirmando que tal método resulta na supressão viral do HIV, o que reduz a zero o risco de transmissão para outra pessoa.

Apesar do número de infectados ter diminuido no Brasil nos últimos anos, é necessário que mais políticas públicas voltadas à prevenção da doença sejam implantadas. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, somente em 2022 houve o registro de mais de 16,7 mil casos da infecção em nosso país.