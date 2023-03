'Terra e Paixão': próxima novela das 21h terá romance entre mulheres

Renata Gaspar (à esquerda) e Camilla Damião (à direita) viverão um romance na próxima novela das 21h da Globo (foto: Reprodução)



A próxima novela das 21h da TV Globo, “Terra e Paixão”, de Walcyr Carrasco, terá um romance entre duas mulheres. O casal será protagonizado pelas atrizes Renata Gaspar, que atuou na novela “Um Lugar ao Sol” no papel de Stephany, e Camilla Damião, que interpretou Eunice no filme “Marte Um”.





De acordo com a colunista Patrícia Kogut, Renata será Mara, dona de uma transportadora que é casada com Elias (Lourinelson Vladmir), um homem abusivo. Ela se envolverá em um romance com uma mulher mais jovem, Menah, vivida por Camilla.









Aline também será interesse amoroso dos irmãos Daniel (Johnny Massaro) e Caio (Cauã Reymond), filhos de Antônio La Selva (Tony Ramos), poderoso produtor que deseja tomar as terras da mocinha e que é casado com Irene (Gloria Pires), a grande vilã da trama. A trama entrará no lugar de "Travessia" e tem previsão de estreia no fim de março.

Trabalhos anteriores das atrizes

Renata Gaspar já possui uma extensa carreira no cinema e no teatro. Além de seu trabalho em “Um Lugar ao Sol”, Renata Gaspar também já atuou em séries de TV, como "Tá no Ar: A TV na TV", "Chapa Quente", "Sob Pressão" e “Pais de Primeira”.





Atualmente, a atriz faz, junto com a atriz Mayara Constantino, o podcast “Se Demorar a Gente Espera”e acaba de lançar o filme “Fervo”.





Já Camilla Damião, nascida no Rio de Janeiro (RJ) e criada em Belo Horizonte (MG), estreará nas telinhas com “Terra e Paixão”. No cinema, fez parte do elenco de “Marte Um” como uma das protagonistas. O filme foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2023, mas não chegou a concorrer ao prêmio.





Histórico na TV aberta

A TV Globo já abordou o amor entre mulheres em outras novelas. A primeira vez foi em 1998, com “Torre de Babel”, na qual Leila (Silvia Pfeifer) e Rafaela (Christiane Torloni) formavam um casal. O romance, no entanto, durou pouco por ter rejeição do público, o que resultou na morte precoce das personagens.





Mais recentemente, em 2014, a novela “Alto Astral” colocou as duas atrizes juntas novamente – nos papéis de Úrsula e Maria Inês, respectivamente – para relembrar a cena da morte em 1998, mas com um final melhor: as duas sobrevivem.





Também em 2014, “Em Família” foi responsável por juntar Marina (Giovanna Antonelli) e Clara (Tainá Müller) se casando com o mesmo vestido de noiva em um romance doce, levantando questões de maternidade em relacionamentos entre mulheres.





“Babilônia”, de 2015, teve um casal lésbico mais maduro, estrelando Teresa (Fernanda Montenegro) e Estela (Nathália Timberg), ambas com 85 anos de idade.





Na novela de época “Liberdade, Liberdade”, de 2016, Mimi (Yanna Lavigne) e Gironda (Hanna Romanazzi) também trocaram beijos em um rio na novela de época.