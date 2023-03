Brendan Fraser se tornou o sexto ator hétero a ganhar um Oscar de Melhor Ator em Papel Principal por interpretar um personagem gay (foto: Frederic J. Brown / AFP) Neste domingo (12/03) Brendan Fraser ganhou o Oscar de Melhor Ator em Papel Principal e se tornou o sexto homem hétero a conquistar a estatueta por interpretar um personagem gay. A nomeação se deu por sua atuação em “A Baleia”, filme que marcou seu retorno aos cinemas após dez anos longe de Hollywood.









Antes de Fraser, outros cinco atores ganharam a estatueta de mehor ator por personagens gays: William Hurt por "O Beijo da Mulher Aranha" (1985), Tom Hanks por "Filadélfia" (1993), Philip Seymour Hoffman por "Capote" (2005), Sean Penn por "Milk: A Voz da Igualdade" (2008) e Rami Malek por "Bohemian Rhapsody" (2018).

Invisibilidade em Hollywood

A conquista de Fraser marca mais um ano de invisibilidade dos atores gays na premiação. Em 2016, o ator Ian Mckellen, indicado duas vezes ao Oscar, escreveu um artigo para o jornal britânico “The Guardian” sobre como a homofobia é um problema tão grande quanto o racismo em Hollywood, uma vez que nenhum ator abertamente gay ganhou um Oscar de Melhor Ator.





Ian foi indicado a melhor ator por “Deuses e Monstros” (1999) e como melhor Ator Coadjuvante por Gandalf em “Senhor dos Anéis - A sociedade do Anel” (2001). “Meu discurso foi em dois paletós… 'Tenho orgulho de ser o primeiro homem abertamente gay a ganhar o Oscar.' Tive que colocá-lo de volta no bolso duas vezes”, declarou McKellen ao “The Guardian”.





A afirmação de McKellen segue sendo verdade oito anos depois sua publicação. Das 13 indicações de atores gays para a categoria, apenas ele, Paul Winfield e Nigel Hawthorne, já haviam falado sobre sua sexualidade quando foram indicados e não levaram a estatueta. Nas demais indicações, os atores apenas se assumiram anos depois. Um exemplo é Marlon Brando, com cinco indicações e dois Oscar, por “On the Waterfront” (1954) e “O Poderoso Chefão” (1972), mas só assumiu ter relações com outros homens em 1976.