Vereador do PL é denunciado por chamar pessoas LGBTQIA+ de 'anormais'

Parlamentar afirma que chamou de anormal a política LGBTQIA+ adotada pela prefeitura de Serra (foto: Igor Elson/Instagram/Reprodução) O vereador Igor Elson (PL-ES), da cidade de Serra, na Grande Vitória, foi denunciado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por chamar a população LGBTQIA+ de ‘anormais’ durante um evento do Partido Liberal (PL) no último sábado (4/3).









O vereador foi amplamente aplaudido pelos apoiadores do partido no evento, que contou com a participação do senador Magno Malta (PL), que também é presidente da legenda no Espírito Santo. Em sua fala, Igor Elson ainda afirma que o PL estará “firme para combater essa ridicularidade”.





“Nós respeitamos a postura e o direito de cada um, agora potencializar aquilo que é anormal, infame, e que nós entendemos que traz prejuízo para a sociedade, o PL vai estar firme junto com vocês para combater essa ridicularidade”, completa o vereador.

Nas suas redes sociais, Igor Elson esclarece que não chamou quaisquer pessoas de “anormais”, e que se referia à política LGBTQIA+ adotada pela prefeitura de Serra, que deixa de fora os setores conservadores que pregam valores cristãos.





O Estado de Minas procurou a prefeitura do Município e o MPES, mas até o fechamento da matéria não houve retorno.