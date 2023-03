Ex-ministro quer criação do Museu Bolsonaro: Memória, continuidade, retorno

Declaração foi dada após repercussão das joias avaliadas em R$ 16,5 milhões que o governo Jair Bolsonaro tentou trazer ao Brasil de forma ilegal (foto: Carolina Antunes/PR) O ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo de Jair Bolsonaro (PL) Fabio Wajngarten disse que vai sugerir a criação de um museu em memória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para Wajngarten, o espaço deve conter "presentes recebidos ao longo do mandato".

Leia: PF abre inquérito para investigar entrada de joias ilegais no Brasil

LEIA MAIS 10:10 - 07/03/2023 PF cumpre novos mandados de prisão em MG contra suspeitos de atos golpistas Em suas redes sociais, o ex-chefe da Secom disse que vai propor para que o projeto seja construído em São Paulo.

"Vou sugerir ao Presidente que tenhamos a Fundação Bolsonaro e/ou uma espécie de museu, exposição com muito material multimídia com grande parte dos principais presentes recebidos ao longo do mandato. Vou propor para ser em São Paulo. É memória, é continuidade é o retorno", escreveu.

Vou sugerir ao PR que tenhamos a fundação Bolsonaro e ou uma espécie de museu, exposição com muito material multimidia com grande parte dos principais presentes recebidos ao longo do mandato. Vou propor para ser em SP.

É memória, é continuidade é o retorno. %u2014 Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) March 5, 2023





Joias para Michelle









As joias - apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no dia 26 de outubro de 2021 - estavam na mochila de Marcos André dos Santos Soeiro, assessor do então ministro de Minas e Energia (MME), Bento Albuquerque, que retornava ao Brasil na comitiva após uma visita ao Oriente Médio.





Os bens seriam presentes para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro, de acordo com informações do jornal O Estado de S. Paulo.