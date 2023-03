Hopi Hari oferece entrada gratuita para mulheres no mês de março

Hopi Hari oferece entrada gratuita para todas as mulheres em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres (foto: Reprodução/Hopi Hari)

Em comemoração pelo Dia Internacional das Mulheres, em 8 de março, o Hopi Hari, maior parque temático de São Paulo, oferece entrada de graça para todas as mulheres entre 3 e 31 de março. A promoção é válida mediante a presença de um acompanhante pagante.Durante este mês, o parque funcionará de sexta a domingo e excepcionalmente nas segundas-feiras 13/03 e 27/03. Os valores dos ingressos variam entre R$ 109,90, nos dias de semana, e R$ 129,90, aos fins de semana.Segundo a organização do parque, a cortesia do mês das mulheres poderá ser retirada nas catracas do parque no dia da visita ou ou através do site.O Hopi Hari, localizado na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, conta com mais de 40 atrações para toda a família, incluindo a Montezum, a maior montanha-russa de madeira da América Latina, e o Rio Bravo, um passeio por corredeiras com mais de 600 metros.