Uma mulher de 48 anos foi presa e levada para a Central de Flagrantes em Pilar, interior de Alagoas, na manhã dessa terça-feira (21/2), após derrubar e quebrar a estátua do escravo Francisco, um monumento histórico da cidade. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ela tenta puxar e empurra a estátua.





No vídeo, é possível ver que a mulher apresentava sinais de embriaguez quando tenta brigar com a estátua, puxando-a pelas mãos e batendo no rosto da escultura. Por um momento, ela parece desistir e se afasta, mas retorna e empurra a estátua, derrubando-a e, então, sai caminhando tranquilamente.









A estátua do escravo Francisco homenageia o último homem escravizado a morrer por pena de morte no Brasil. Ele foi condenado à forca em abril de 1876 e, em março de 2022, sua escultura foi divulgada nas redes sociais pela primeira vez pelo artista pilarense Alex Costa, em comemoração aos 150 anos do município de Pilar.

Estátua foi derrubada na manhã dessa terça-feira (21/2) (foto: FOCUARTE/Reprodução)





O artista afirma que ficou triste e chocado com o ataque, afirmando que nunca havia passado por situação parecida. “Foi uma luta gigante para trazer ao município esse fato histórico e ver esse monumento terminar dessa forma é triste. Justiça a esses atos de vandalismo é o que peço”, escreveu ele em suas redes sociais.





A estátua já foi recolhida pela prefeitura e será avaliada por Alex Costa para possíveis reparos.