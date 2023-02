Acadêmicos de Venda nova desfilará o samba enredo "África: Mãe ancestral dos Impérios Gloriosos". Na imagem a rainha de bateria Raíssa Medeiros ao lado do Rei da Bateria Venenosa Léo de Jesus (foto: Reprodução/Instagram)

A Acadêmicos de Venda Nova desfilará em Belo Horizonte, este ano, com o enredo "África: Mãe ancestral dos Impérios Gloriosos". A escola será a última a desfilar na terça-feira de Carnaval pelo grupo especial, encerrando o desfile das escolas de samba de 2023 na capital mineira.









“Como foram sequestrados e apagados da história do nosso país, a gente não tem muita referência disso. Então, a Acadêmicos de Venda Nova inaugura um novo momento no carnaval de Belo Horizonte com a exaltação da história desse povo e suas tecnologias”, conta Marco Aurélio.





Marco ainda conta que teve grande dificuldade de encontrar informações e referências iconográficas para a realização do desfile, mas seguiu sua pesquisa em diversas fontes devido à importância do tema.

“Temos 51% do povo brasileiro de origem africana, e eu me deparei com uma falta de informação assustadora. Foi realmente um trabalho de pesquisa muito árduo", afirma Marco Aurélio. “Daremos uma aula de história, cultura e africanismo na avenida”, completa.









A ex-BBB Natália Deodato desfilará como Madrinha de Bateria. O desfile contará com 14 alas, cada uma representando um reino, e quatro carros alegóricos, entre eles um que representará os Bronzes de Benin, com esculturas de Arcanjo Rany. Também estará presente a representação de Mansa Muça, regente do reino de Mali e considerado o homem mais rico da história, que será destaque do segundo carro alegórico.





Fundada em 2004, a agremiação nasceu na família de Marco Aurélio, junto com sua mãe Arabela, sua tia Adélia, e seus irmãos Janaina, Ricardo e Francisco, atual presidente da escola. Atual vice-campeã, a Acadêmicos de Venda Nova é hexa campeã do desfile de escolas de samba de Belo Horizonte.

Serviço

Dia: 22/02

Horário: 02:15

Local: Avenida Afonso Pena, entre as ruas Pernambuco e Espírito Santo