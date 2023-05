1156

"Eu sou forte e vou até o fim contra os racistas" disse Vinicius Júnior em suas redes socias (foto: Redes sociais/Reprodução) Diante do lamentável caso de racismo sofrido por Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid, neste último domingo (21/05), veio à tona a discussão do racismo no futebol espanhol, que é relatado há décadas dentro dos estádios. Confira casos contra brasileiros nos últimos anos, que comprovam a omissão da Federação Espanhola:





Ronaldo Fenômeno





Em março de 2005, na época que o atacante jogava pelo Real Madrid, Fênomeno reagiu aos gritos e ofensas racistas proferidas pelos torcedores do Málaga, jogando uma garrafa de água na direção da torcida do oponente.

Paulão

O zagueiro, revelado pelo Atlético Mineiro, sofreu ofensas raciais de sua própria torcida, durante sua passagem pelo Betis. O caso aconteceu durante um jogo contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol 2013/14. Após ser expulso ao receber o segundo cartão amarelo, Paulão relatou ter visto os torcedores imitarem macacos e deixou o campo chorando. O jogador deixou o clube seis meses após o incidente.

Marcelo

O atual lateral-esquerdo do Fluminense é até hoje um dos maiores ídolos do Real Madrid, onde jogou por quinze anos. Em 2014, enquanto realizava o aquecimento antes da partida contra o Atlético de Madrid, Marcelo ouviu cantos racistas da torcida rival e não entrou em campo para o jogo.

Daniel Alves

O jogador, que está preso há 4 meses por acusação de estupro, também já sofreu preconceito por sua cor de pele dentro dos campos espanhóis. Em 2014, quando atuava pelo Barcelona, em uma partida contra o Espanyol, torcedores do time rival imitaram barulhos de macacos e atiravam bananas contra o lateral.

Júlio Baptista

Júlio atualmente treina o time espanhol Real Valladolid B, mas, quando ainda atuava como futebolista, jogou no Sevilla em 2005. Durante esse período, alegou ter sido vaiado diversas vezes por conta de sua cor de pele. Em entrevista para a Folha de São Paulo, o ex-jogador manifestava, desde então, sua insatisfação com a falta de sanções aplicadas pela Federação Espanhola: “Não têm feito nada. Aliás, as punições que adotaram são insuficientes. Deviam tirar pontos dos clubes que tiverem torcida racista e punir de um jeito mais forte”.