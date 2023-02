Bloco do Pirulito colocará camisinha gigante no obelisco da Praça Sete em ato simbólico de conscientização (foto: Alexandre Guzanshe/EM)



Nesta sexta-feira (17/02), a partir das 18h, começa a concentração do Bloco do Pirulito, marcando a 30º campanha Carnaval Sem Aids/IST. O bloco é organizado pelo Sindicato dos Bancários e este ano conta com a participação do Centro de Luta Pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos-MG), e retoma a tradição de aliar conscientização, alegria e prevenção.













Saiba como foi construído o Pirulito da Praça Sete, símbolo de BH



Fundado em 1994, tradicionalmente o Bloco do Pirulito sai na sexta-feira de carnaval com o intuito de conscientizar as pessoas para o uso do preservativo. Por isso, ao chegar no destino, o obelisco da Praça Sete será coberto com um preservativo gigante em ação simbólica.

“O Bloco do Pirulito surgiu com essa ideia de colocar uma camisinha no pirulito da praça sete e ficar lá durante todo o carnaval para que as pessoas passando ali sempre se lembrarem do uso do preservativo", afirma Rogério Tavares, responsável pelo setor de cultura do Sindicato dos Bancários.





Penélope Fontana, artista drag queen e diretora do Cellos-MG, afirma que a ação do preservativo no pirulito é muito simbólica, uma vez que reafirma o compromisso da cidade com a luta pela melhoria do sistema de saúde, com esse recorte de saúde sexual.





Além disso, a diretora reforça a importância da colaboração entre o Sindicato e o Centro, uma parceria que será permanente, incluindo outras ações ao longo de todo o ano, como a parada do orgulho LGBT.









“O bloco volta com essa perspectiva, de prevenção e de festa. Depois desse hiato de dois para três anos sem carnaval, vamos poder ocupar as ruas e o sindicato dos bancários acolheu a pauta LGBT com uma sensibilidade muito grande”, afirma Penélope.





Serviço

Bloco do Pirulito

Data: 17/02

Horário: 18h

Local: Rua dos Tamoios, 611, Centro