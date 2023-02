Carnaval de BH: Campanha distribuirá tatuagens removíveis contra assédio

Tatuagens removíveis contra o assédio serão distribuídas no carnaval de BH (foto: Divulgação)



A Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher de Minas Gerais está lançando uma campanha contra o assédio sexual no carnaval. Com o slogan “Assédio, não!”, serão distribuídas 48.250 tatuagens removíveis entre folionas e foliões nos blocos de rua de Belo Horizonte a fim de conscientizar as pessoas a evitarem a adoção de comportamentos que possam configurar a prática de assédio, assim como difundir a cultura do respeito ao consentimento.





A iniciativa tem a parceria com a Associação dos Blocos de Rua de Belo Horizonte (ABRA-BH), Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) e Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CRP-MG).









Rede de proteção

Além da distribuição das tatuagens removíveis distribuídas pela ABRA-BH, no começo de fevereiro foi anunciado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) que o Grupo de Combate à Importunação Sexual de Mulheres no Transporte Público promoverá ações contra a importunação sexual neste Carnaval . Com o tema “Nosso bloco é de respeito. Importunação aqui não!”, guardas municipais femininas farão intervenções educativas nos blocos, sobretudo naqueles com maior concentração de público.





As ações contarão com a presença de integrantes da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher de Minas Gerais e toda a equipe da GCMBH será treinada para evitar casos de assédio durante a folia. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) afirmou que também tem feito ações voltadas para o atendimento especializado e acolhimento às vítimas.





A PCMG também distribuirá no estado a cartilha “Carnaval Seguro”, que possui um QR Code que mostra a localização de todas as delegacias próximas dos interessados.





O público será orientado a fazer as denúncias à Guarda Municipal e à Polícia Militar, mas também será reforçado que os telefones 153 (GCMBH) e o 190 (PMMG) continuam sendo as principais opções para denunciar o crime.





Importunação sexual

Um dos crimes mais comuns praticados pelos assediadores é o de importunação sexual, o qual, segundo o Código Penal Brasileiro consiste em praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.





"Assim, por exemplo, apalpar, lamber, tocar ou desnudar uma pessoa sem o seu consentimento pode configurar o crime de importunação sexual e submeter o autor do fato a uma pena de reclusão de um a cinco anos", explica a Defensoria Pública e coordenadora da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência (Nudem/BH), Maria Cecília Pinto e Oliveira.





De acordo com ela, assédio e paquera são coisas diferentes e três pilares diferenciam as condutas: objetificação, reciprocidade e consentimento. “O assediador normalmente se refere à pessoa assediada por palavras e adjetivos ofensivos, que a objetificam. Na paquera há sempre o interesse mútuo, ao contrário do assédio, no qual o assediador não se preocupa com o consentimento da outra pessoa e, muitas vezes, reage com xingamentos ou agressão física”, explicou ela.





Ela também destaca que o consentimento só será válido se a pessoa estiver em condições de manifestar sua vontade. “Assim, não se pode falar em consentimento se a pessoa estiver inconsciente, embriagada, sob efeito de alguma substância entorpecente ou for menor de 14 anos”, completa.