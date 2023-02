MC Pipokinha é criticada por fala sobre assédio: 'Coisa mais normal'

Perfis rebateram as falas da Pipoquinha e criticaram o posicionamento dela (foto: Reprodução Rede Social)

A cantora MC Pipokinha recebeu críticas por uma fala sobre assédio sexual, nesta quinta-feira (16/2). A artista foi acusada de reproduzir um pensamento machista e colocar a culpa na vítima.

“Sempre vai ter alguém tentando passar dos limites com você. Vai de você saber se impor e se defender. ‘Ah, eu não sei me defender’. Então evita. Não use uma roupa curta se você não tem peito nem boca para bater de frente e falar: ‘não é não’”, disse a cantora ao podcast Creators.





Ela completou que “todo mundo sofre assédio" e “isso é a coisa mais normal que existe no mundo”.



No trecho que viralizou, a cantora relatou o caso de um show em que tava “todo mundo passando a mão” nela. Mas, “a partir do momento que um menino pegou na calcinha”, ela bateu com o microfone na mão dele e serviu de exemplo e “mais ninguém tentou nada”.

O nome da MC ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Perfis rebateram as falas da cantora e criticaram o posicionamento dela.



"MC Pipokinha, quando eu era adolescente, eu era crente e vestia 3 blusas e calças largas, mesmo assim sofria MUITO assédio. Não é sobre roupa. Crianças são estupradas, mulheres de burca são estupradas. Assédio é sobre poder, sobre submeter as mulheres, não importa a idade dela", comentou um usuário.

incrível como o twitter procura as piores pessoas possíveis pra dar fama ne? a mc pipokinha literalmente normalizando assédio... pic.twitter.com/MoPq00Xm4z %u2014 j%uD835%uDD8Aff %uD83C%uDD98 (@arianaprodutora) February 15, 2023 eu até gosto desse hype na mc pipokinha mas vsfd dizer q "se nn sabe se defender evite usar roupa curta" desde qnd roupa curta é convite parceira? não é sobre saber se defender assédio isso é crime e ponto pic.twitter.com/tkKhxXz7fR %u2014 l¡m%u2077 (@lethjcja) February 16, 2023 A mc pipokinha falando sobre assédio e abuso me deu vontade de furar meus olhos, cala essa boca mulher pic.twitter.com/zYK7fBZUiM %u2014 forte abrassssssssssss (@thaymendexx) February 16, 2023

Pipoquinha responde

Em uma live no Instagram, a artista rebateu as críticas. “Entendam o que eu falei… Ou você é burro e não sabe interpretar uma frase? Eu falei assim: ‘O assédio está cada vez mais normal, porque tá todo mundo achando que é uma festa’. Então parem de achar que: ‘Ah, a Pipokinha falou que é normal um assédio’. Não é. Sua mãe vai no mercado, ela não sofre assédio? Sua irmã sai da escola, ela não sofre assédio? Dentro de casa, algum parente mexe com você, você não sofre assédio?”,disse.