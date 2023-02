VÍDEO: mulher leva tapa de PM após pedir ajuda por sofrer transfobia

Mulher leva tapa de PM ao pedir ajuda por sofrer transfobia (foto: Redes Sociais/Reprodução)



Uma professora transgênero foi agredida por um policial militar na área central de Recife (PE) após pedir ajuda por ter sido vítima de transfobia dentro de um ônibus. O momento em que ela desce do transporte público acompanhada de um homem, identificado como marido dela, já cercados por dois agentes da PM (Polícia Militar), foi gravado pela câmera de um celular.





O vídeo também mostra os dois policiais militares no Terminal Integrado de Joana Bezerra apontando armas na direção do homem, que está com as mãos na cabeça, e da mulher, que fala algo e aponta para os agentes. Em seguida, um deles dá um tapa no rosto da vítima, que se desorienta e cambaleia na direção oposta; veja o vídeo:









Ela foi levada à Central de Plantões da Capital, onde foi ouvida e liberada em seguida. O homem afirma que os agentes envolvidos chegaram a pedir desculpas, mas ainda não foram responsabilizados. Apesar disso, a mulher afirmou que irá procurar a Corregedoria da PM para denunciar o caso.





O vídeo acabou viralizando nas redes sociais, gerando repercussão ao caso e levantando discussões sobre a implementação de câmeras nas fardas da PM a fim de diminuir a violência policial.





O governo de Pernambuco chegou a anunciar, em 2022, a execução de um projeto piloto e 187 equipamentos foram comprados. No entanto, as câmeras ainda não estão sendo utilizadas.





Em nota, a Polícia Militar afirmou que já encaminhou as imagens que circulam nas redes sociais para o comandante do batalhão, além de informar que dará início à apuração dos fatos.

Violência contra a comunidade trans no Brasil

O caso ocorre poucos dias depois do dia da visibilidade trans , celebrado no dia 29 de janeiro.





A maioria das vítimas tinha entre 18 e 29 anos, próximo à expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil, 35 anos.





Apesar disso, a taxa é 6% menor comparada se comparada ao registrado em 2021, quando houve 140 homicídios.

Pernambuco, estado onde ocorreu o caso da professora, é o campeão em número de assassinatos, totalizando 13 mortes. São Paulo, historicamente o estado que reúne o maior número de vítimas, ficou em segundo lugar, com 11, empatado com o Ceará.