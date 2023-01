Semana da Visibilidade Trans movimenta Montes Claros

Direitos da comunidade em LGBTI+ serão dIscutidos em evento em Montes Claros (foto: Aliança LGBTI+/divulgação)





Os direitos e a inclusão das pessoas trans estarão em debate em Montes Claros, no Norte de Minas, a partir desta segunda-feira (23/01). Será realizada na cidade a Semana da Visibilidade Trans, que prosseguirá até domingo (29/01), com uma série de atividades.





"O nosso objetivo é oferecer à sociedade a possibilidade de perceber as realidades de uma população que vive cotidianamente a rejeição, marginalização e objetificação dos corpos e desrespeito do poder público em virtude da ausência de políticas públicas que cada vez mais silenciam nossas vidas", afirma Letícia Imperatriz, coordenadora-adjunta estadual da Aliança Nacional LGBTI+ em Minas Gerais e Coordenadora do Projeto Transidentidade.









Letícia ressalta que um dos objetivos da iniciativa é buscar um diálogo com os diversos setores públicos evidenciando as realidades e os desafios que cada vez mais coloca destaque no Brasil enquanto um dos países que mais mata, mulheres trans e travestis, quando estas não estão marginalizadas e estigmatizadas".





"Com esta atividade, também objetivamos cobrar a atenção necessária para a comunidade trans e travestis no respeito ao nome social em todas as instituições públicas, no diagnóstico efetivo com o levantamento de pessoas transsexuais e mulheres travestis usuárias de serviços públicos", afirma.





Letícia Imperatriz salienta que a Aliança Nacional LGBTI luta para que seja instalado em Montes Claros um ambulatório LGBTI , "uma vez que o atendimento à saúde trans tem sido cada vez mais precário e ausente de profissionais capacitados, causando insegurança na busca por tratamentos adequados e que fazem com que muitas pessoas trans e travestis sintam-se desprezadas e indignas, ocasionando em avisos e tentativas de suicídios".





Programação





A Semana Trans será aberta nesta segunda-feira com um seminário sobre os direitos das pessoas trans ao ar livre, na Praça Doutor Carlos, a mais central da cidade, a partir das 13 horas.





Será apresentado o Projeto Transidentidade. Trata-se de uma rede de acolhimento de transexuais e travestis com o objetivo de assegurar a esse público o acesso a direitos como inclusão no espaço escolar, atendimento mais humanizado nos serviços de saúde, retificação de documentos, atenção jurídica e inserção no mercado de trabalho. Também será lançada a Campanha " # Respeite meu Nome Social".





Na terça-feira (24), acontecerá a entrega de kits de higiene pessoal para pessoas LGBTI em situação de privação de liberdade em Montes Claros.





A programação terá continuidade na quarta-feira (25), com uma roda de conversa com os servidores da Secretaria Desenvolvimento Social do município.





Na quinta-feira (26), acontecerá a averbação de prenome e gênero (alteração do nome em documento) de seis pessoas trans atendidas pelo "Transidentidade".





"Averbação de prenome e gênero é uma ação importante, pois é a forma pela qual verdadeiramente, gostaríamos de ser reconhecidos e tratados", observa Letícia Imperatriz. "Com essa alteração nos documentos, conseguimos combater o crescente número de subnotificações dos casos relacionados às diversas violações de direitos", completa.





Na sexta-feira (27), a "#RespeiteMeuNomeSocial" terá atividades em órgãos públicos de Montes Claros. No sábado (28), será realizada no Montes Claros Shopping Center a exposição do Projeto Transeuntes, com exibição de documentário.





A Semana da Visibilidade Trans será encerrada domingo (29), com o almoço "Transidentidade" com homenagem para as pessoas trans assistidas pelo projeto.