BH+ Estilo Plus: Feira oferece moda plus size diversa no Minascentro

Feira de BH promove autonomia e oferece diversas opções para pessoas gordas (foto: Thaís Stany/Divulgação)



Nos dias 4 e 5 de fevereiro (sábado e domingo), Belo Horizonte receberá a 16ª edição da "BH + Estilo Plus", considerada a maior feira de moda plus size de Minas Gerais e uma das maiores do país. O evento terá produtores de MG e de outros estados, rodas de conversa e atrações artísticas com patrocínio da BELOTUR (Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte) e da PBH (Prefeitura de Belo Horizonte), além de uma ação social em parceria com a Casa de Referência da Mulher Tina Martins . A entrada é gratuita com retirada on-line pelo Sympla.





O tema da edição é “carnaval” e contará com diversas opções de roupas e adereços para a ocasião. Além de lançamentos, moda de praia, agênero, feminina, masculina, casual, alfaiataria, estamparia, lingerie, sapatos e acessórios, a feira também trará brechós, atrações musicais do Bloco Fúnebre e da cantora Amandona, rodas de conversa e a tatuadora Carol Vittër, especialista em arte feminina.









Moda plus size e autoestima

Uma pesquisa realizada pelo Vigitel revelou que cerca de 57,25% da população brasileira estava com sobrepeso em 2021 e que, no mesmo ano, o índice de obesidade no país ficou em 22,35%. Esses grupos, afetados pela gordofobia e preconceitos sociais, acabam buscando formas de viver com dignidade e puderam encontrar, na moda e no vestuário adequado aos seus biotipos, uma maneira de apoderamento corporal e social, além de identidade de grupo, segurança e sensação de pertencimento.





Para Sandra Costa, proprietária da loja Tiçámpê e idealizadora e diretora da Feira BH+ Estilo Plus, a necessidade de se criar um evento como este em Belo Horizonte partiu de uma experiência própria vivida em São Paulo. “Antes mesmo de ter uma marca, como consumidora, participar de algo assim foi uma experiência extremamente libertadora para mim. Comprar com meus iguais! E pensei: por que não fazer algo assim aqui em Belo Horizonte?”, conta ela. “Nosso evento promove autonomia, opções para que as pessoas possam vestir o que quiserem, para todos os gostos e bolsos”, completa Costa.





O mercado da moda, como conta Lila Hott, coprodutora da Feira, é muito focado em produzir para pessoas magras, e acaba ignorando outros tipos de corpos. “A maioria das lojas, grandes magazines, só fazem roupas para manequins até o número 56, quando precisariam ir até 66”, explica ela, pontuando que este é um cenário que a BH+ Estilo Plus pretende mudar.





“A experiência da feira é totalmente inclusiva para as pessoas gordas. Você entra no provador podendo experimentar várias peças, de várias cores e modelos. Roupas feitas especialmente para esse biotipo, por gente que entende o que é esse mercado e do que a gente precisa. É diferente da experiência de entrar num provador de loja de departamento e tentar vestir as poucas peças que eles disponibilizam para gente como nós. Na feira, compramos o que queremos, não o que nos serve”, completa Hott.





Mudanças no cenário da moda

De acordo com a empresária Amanda Momente, especialista em usabilidade e desenvolvimento de produtos plus size, a moda para pessoas gordas geralmente é pouco acessível e baseada em preconceitos. “Por algum motivo, acharam que gordo não queria consumir moda, que queria esconder o corpo. Mas estão errados”, explica ela, que criou a marca WonderSize.





“Era sufocante só usar roupas escuras. O gordo foi estigmatizado como feio, algo a se esconder. Moda está ligada à autoestima. O que as pessoas precisam entender é que não importa como alguém chegou àquele peso”, completa ela, pontuando que o despreparo da indústria também parte das universidades.





“Existe um déficit intelectual. Na faculdade, eles não ensinam a fazer roupa para gordos porque eles, os professores, também não sabem, então na indústria, eles não sabem fazer, então copiam ou adaptam a modelagem. Parte da indústria quer ocupar o mercado, mas não investe no desenvolvimento de um produto adequado”, afirma Momente.





Lila Hott afirma que o mercado da moda tem melhorado nos últimos anos, mas que ainda há muito a ser desenvolvido. “De 2015 pra cá, esse mercado começou a ser abraçado por outras marcas. Hoje, a gente consegue ir ao shopping, por exemplo, e encontrar algumas peças. Antes não era possível! A gente vê que as coisas estão mudando, mas ainda a pequenos passos. Há um longo caminho a ser percorrido pelo plus size num mercado tão gigantesco e rentável como é o da moda”, explica ela.





Ação com a Casa Tina Martins

Além da venda de peças de vestuário, acessórios e programação artística, o BH Estilo Plus também promoverá uma ação social em prol da Casa de Referência Tina Martins, primeira ocupação de mulheres da América Latina, do Movimento Olga Benário.





Durante os dois dias de evento, será feita a arrecadação de roupas usadas em bom estado de conservação e limpeza para distribuição entre as mulheres em situação de risco social e violência.





Programação

04/02, sábado

11h: Brechó Cinderela de Mentira

15hr: Roda de conversa com o tema “Moda plus size em BH - oportunidades para o turismo de negócios” com o turismólogo Saulo Lisboa, a consultora de moda Anelise Hott e a modelo Carol Bresolini

16h: Show Bloco Fúnebre





05/02, domingo

14h: Roda de conversa com o tema "Nutrição comportamental para uma vida saudável” com a nutricionista Julia Romano, a blogueira Layla Brígido, a diretora da feira, Sandra Costa e a modelo Carol Bresolini

15h: Show Amandona





Serviço

BH+Estilo Plus - Edição de Carnaval

Data: 4 e 5 de fevereiro de 2023

Horário: das 11h às 19h

Local: (entrada pela Rua dos Guajajaras, 1022 – Minascentro (entrada pela Rua dos Guajajaras, 1022 –

Centro)

Ingressos: gratuitos retirados pelo gratuitos retirados pelo Sympla