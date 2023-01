Anvisa aprova novo tratamento para a obesidade

(foto: Andres Ayrton/Pexels)

A Anvisa aprovou nesta segunda-feira (2/1), o primeiro tratamento semanal para obesidade no Brasil. A semaglutida, que já era usada para o tratamento do diabetes , agora será disponibilizada para perda peso na dosagem de 2,4mg.Para o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Paulo Miranda, a aprovação é um marco importante no combate à obesidade, considerada uma pandemia da atualidade."A aprovação da semaglutida traz não só mais uma alternativa para o combate a esta doença, como chega como a medicação com melhores resultados já apresentados em estudos", ressalta Miranda, citando o estudo clínico STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity), que contou com 4,5 mil participantes e mostrou resultados de perda de peso de 17%, em 68 semanas de tratamento.Outro dado importante apresentado pela mesma pesquisa foi que um em cada três pacientes perdeu 20% do peso corporal e 83,5% chegaram a uma redução de 5% ou mais, em comparação a 31,1% que utilizaram placebo.O medicamento demonstrou ainda melhora dos índices cardiometabólicos, como redução da circunferência abdominal, hemoglobina glicada, triglicérides e pressão arterial . "Tudo isso traz uma perspectiva muito interessante para o tratamento da obesidade no Brasil", afirma o presidente da SBEM.A obesidade atinge em todo o mundo atualmente 764 milhões de pessoas, segundo dados da World Obesity Federation. Até 2030 , uma em cada 5 mulheres e um em cada 7 homens terão obesidade. O número total de pessoas obesas no planeta chegará a 1 bilhão de pessoas. No Brasil, a expectativa é que 29 milhões de mulheres, 21 milhões de homens e 7,7 milhões de crianças tenham obesidade até 2030, isto é, cerca de 30% da população.Atualmente, estima-se que aproximadamente 100 milhões de pessoas tenham sobrepeso e 41 milhões convivam com a obesidade no país.