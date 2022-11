Marta marcou gol em cinco mundiais diferentes antes de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo não é o único futebolista a marcar gol em cinco Copas do Mundo diferentes. Antes dele, a jogadora Marta, do Brasil, já havia conseguido o feito.

Com o gol marcado na vitória de Portugal por 3 a 2 contra Gana em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar na última quinta-feira (24/11), Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro homem a marcar em cinco mundiais diferentes.