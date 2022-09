Filha de Mano Brown relata caso de racismo no Rock in Rio

Domenica Dias, filha de Mano Brown, relata em postagem do Instagram que sofreu agressão e racismo durante show de Ludmilla no Rock in Rio (foto: Instagram/Reprodução )



A atriz e cantora Domenica Dias, filha do rapper Mano Brown, e o namorado, o ator Danilo Mesquita, que interpretou Joaquim na novela “Além da Ilusão”, relataram episódio de discriminação e violência no Rock in Rio. O casal publicou uma postagem conjunta no Instagram na quarta-feira (14/09), relatando o que ocorreu durante o show da cantora Ludmilla no domingo (11/09), último dia do festival.



Danilo então teria abraçado a namorada para impedir que se machucasse, quando a mulher se virou e perguntou por que Danilo e Domenica estavam tocando nela. Domenica e Danilo tentaram evitar a confusão. no entanto, o homem que acompanhava a mulher se virou e agrediu Danilo. “Neste momento, o homem que a acompanhava, covardemente, deu um soco no rosto do Danilo. De forma instintiva, eu tentei reagir à agressão e fui atingida no olho. Em seguida, o casal, covardemente, sumiu no meio da multidão”, escreveram.





Domenica afirma que a motivação do casal ao atacá-los foi racismo, pelo fato de ser uma das únicas pessoas pretas no local em meio a um show que visava enaltecer o trabalho e obra de mulheres pretas. O casal explica então que o vídeo que circulou na internet foi dos momentos seguintes à agressão. A mulher que aparece no vídeo acusava Danilo e Domenica de causarem confusão, o que gerou mais indignação e sentimento de injustiça.





"É inadmissível que, no momento mágico em que mulheres pretas ocupam um palco dedicado, especialmente, a elas no show de outra cantora preta para que possam mostrar sua arte e brilhar, outra mulher preta sofra agressões gratuitas a poucos metros do palco e ainda seja obrigada a ouvir recriminação por ter se defendido de atitude racista, quando deveria estar sendo amparada pela agressão sofrida", termina a nota.

Por ironia do destino, o pai de Domenica, Mano Brown, fez show histórico. Os Racionais MCs apresentaram um show político, denunciando o racismo no Brasil. Os rappers levaram para o telão do Palco Sunset, durante a apresentação da música "Negro Drama", imagens de pessoas negras assassinadas, entre elas a vereadora Marielle Franco, e as crianças Agatha e João Pedro.