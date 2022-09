Suspenso perfil que deixou branca atriz negra de 'A Pequena Sereia'

A pequena sereia é negra em nova versão da Disney (foto: Reprodução/Disney)

Um perfil no Twitter foi suspenso por divulgar uma imagem da atriz Halle Bailey, protagonista negra de "A Pequena Sereia", com a pele branca e com os cabelos ruivos. Segundo ele, foi usada uma espécie de inteligência artificial criada por outro usuário para "consertar" a personagem.

Muita gente criticou a postura do homem e o chamou de racista. Em outra publicação, o dono do perfil tentou se defender com o argumento de que não se tratava de discriminação, mas de um experimento com "apenas propósitos educacionais". A conta do usuário que fez a montagem também foi suspensa temporariamente.

Mas houve também a parte positiva em toda essa história. Muitas crianças negras se viram representadas no filme, e vídeos delas celebrando essa representatividade também repercutiram. Um perfil na rede social reuniu algumas reações.